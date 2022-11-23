الخارجية الروسية تشن هجومًا على البرلمان الأوروبى: راعيًا للحماقة

شنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، هجوما على البرلمان الأوروبى.

واقترحت زاخاروفا الاعتراف بالبرلمان الأوروبي بصفته راعيًا للحماقة، وذلك ردا على قراره الاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب.

وقالت زاخاروفا في قناة تيليجرام: "اقترح الاعتراف بالبرلمان الأوروبي كجهة راعية للحماقة، وذلك ردا على تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يعترف بروسيا كدولة راعية للإرهاب".

البرلمان الأوروبي يوافق على توصيف روسيا دولة راعية للإرهاب

وفى وقت سابق من اليوم، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا غير ملزم قانونيا بالاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب، بسبب العملية العسكرية الخاصة الجارية في أوكرانيا، وذلك في إطار نتائج التصويت الذي أجري خلال الجلسة العامة في ستراسبورج.

وقرر البرلمان الأوروبي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وقال إن الضربات العسكرية التي تنفذها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

والخطوة رمزية إلى حد كبير إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك.