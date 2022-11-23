صيانة ورفع كفاءة 30 كشاف إنارة عامة في التل الكبير بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بمتابعة أعمال صيانة وإصلاح ورفع الإنارة العامة بمناطق تل البلد، الحمادة السلام المحطة.

بالإضافة لمتابعة صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بقرى القصاصين القديمة، الظاهرية، الملاك، الجزيرة الخضراء، وأبو عاشور، حيث تم صيانة ورفع كفاءة 30 كشاف بقطاع المدينة، والقرى التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

وفي سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إزالة لشدة خرسانية "سملات وأعمدة" بعزبة السجاعي بقرية السبع آبار الغربية، على مساحة 100 متر مربع في وجود رئيس القرية والقسم الهندسي بالقرية ومهندس التنظيم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وفرص هيبة الدولة.