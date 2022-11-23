غواصة كهربائية جديدة.. هل يمكن لعلماء البيئة اكتشاف عالم جديد من البحار؟

كشف تقرير بريطاني عن تصميم غواصة جديدة تسمى "Super Sub" فائقة الفخامة قادرة على استكشاف أعماق البحار وتنظيم رحلات للأفراد للاستمتاع بهذا الأمر.

وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الغواصة قادرة على حمل ثلاثة ركاب في وقت واحد، ويمكن للغواصة التي أطلق عليها "Super Sub" الغوص على عمق 984 قدمًا (300 متر) تحت الماء بسرعات تصل إلى 10 عقدة (11 ميل في الساعة)، وهو معدل أعلى من سرعة إبحار دلفين بنحو من 3 إلى 4 عقدة وأسرع بـ 7 عقدة من الغواصة العادية.

غواصة كهربائية بمواصفات خاصة

وأضافت الصحيفة أن الغواصة الكهربائية تستهدف علماء البيئة الذين يرغبون في الاستمتاع تحت سطح البحر مع السلاحف وأسماك القرش وغيرها من الكائنات البحرية، حيث تم الكشف عن تصميمها من قبل U-Boat Worx - وهي شركة هولندية تفتخر بأن الغواصة تتمتع بنفس ديناميكيات التدفق الفعالة مثل السيارة الكهربائية.

وقال بيرت هوتمان، الرئيس التنفيذي لشركة U-Boat Worx: "نحن متحمسون جدًا لهذا التطور، إنه شيء عملنا بجد عليه، والآن للحصول على أكثر غواصة ديناميكية للتدفق، لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة، نحن واثقون من أن عملائنا سيشعرون بنفس الشعور".

وأضافت الصحيفة أنه تم الكشف عن Super Sub، الذي يحتوي على أربعة محركات دفع قوية توفر 60 كيلو واط من الدفع، لأول مرة للعالم في عام 2021.

وأخبر روي هيجدرا، مدير التسويق في U-Boat Worx، العام الماضي أن أسعار السفينة بدأت من 5.8 مليون دولار (4.8 مليون جنيه استرليني) للطراز أساسي.

قال هيجدرا في ذلك الوقت: "النموذج نفسه يستهدف كلا من المالكين الخاصين والمشاريع التجارية، لن يكون من المستغرب أن نرى منتجعًا راقيًا يشغل سوبر ساب في المستقبل القريب".

ويوفر نظام دعم الحياة في سوبر سوب ما لا يقل عن 96 ساعة من الأكسجين - ومع ذلك، لن يرى الركاب كائنات غامضة من قاع المحيط لأنه تم تصنيفها فقط لأعماق أقل بقليل من 1000 قدم (300 متر)، فهذه منطقة من المحيط تُعرف باسم منطقة Mesopelagic أو "الشفق"، وهي الطبقة الأخيرة التي تتغلغل فيها أشعة الشمس ويكون بها الحبار وسمك أبو سيف والأسماك ذات الإضاءة الحيوية، بالإضافة إلى قنديل البحر وأسماك القرش والدلافين التي ترتفع إلى المياه الضحلة ليلاً لتتغذى.