الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقارير دولية: تراجع مؤشر عملات الأسواق الناشئة «MSCI EM» خلال أسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة "MSCI EM" بنسبة 0.37% على مدار الأسبوع، ليوقف بذلك سلسلة مكاسب دامت لثلاثة أسابيع على التوالي، حيث أعرب المتحدثون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تمسكهم بتشديد الأوضاع النقدية، ما ضغط بدوره على مسار أصول الأسواق الناشئة لتدفعها نحو الهبوط. 

وفي وقت سابق من الأسبوع، بدأت موجة بيع مكثفة بالأصول الخطرة بعد أن وقع صاروخ قام بقتل مزارعين في بولندا، ما أثار المخاوف بشأن التصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتراجعت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج خلال الأسبوع، وجاء البيزو التشيلي (-5.24%) في المرتبة الأولى كأسوأ العملات أداءً خلال الأسبوع، بسبب هبوط أسعار النحاس بنسبة (-7.19%)، الذي يمثل الصادرات الرئيسية للبلاد. 

علاوة على ذلك، انخفض البيزو في يوم الجمعة بشكل أكبر بعد صدور بيانات ميزان الحساب الجاري للربع الثالث والتي كشفت عن عجز أكبر من المتوقع بلغت قيمته 9,428 مليون دولار مقابل عجز متوقع يبلغ 7,300 مليون دولار. 

كان البيزو الكولومبي (-3.6%) ثاني أسوأ العملات أداءً على خلفية نفس سبب تراجع نظيره التشيلي، حيث تعرض البيزو الكولومبي لضغوط بسبب أرقام العجز التجاري الصادرة للربع الثالث والتي بلغت 1,401.4 مليون دولار مقابل 1,150.0 مليون دولار متوقعة. 

ومن ناحية أخرى، أدى انخفاض أسعار النفط بنسبة (-9.98%)، الذي يمثل الصادرات الرئيسية للبلاد، إلى ضعف البيزو الكولومبي. وعلى صعيد آخر، كان الرينجيت الماليزي (+1.44%) والدولار التايواني (+0.73%) أفضل العملات أداءً، حيث ارتفع كلاهما بعد النتائج الإيجابية لاجتماع الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن، الذي عمل على تهدئة المخاوف من الحرب التجارية حيث يعد كل من ماليزيا وتايوان أكبر الشركاء التجاريين للصين. 

وأدت المحادثات حول تخفيف الصين للقيود الاحترازية لمكافحة وباء كورونا إلى تعزيز معنويات المخاطرة. 

جدير بالذكر أنه تم وقف عمليات التداول في الأسواق الماليزية يوم الجمعة، لإجراء عملية الاقتراع للانتخابات العامة لأعضاء البرلمان الماليزي في دورته الـ15.

300 مليون دولار الاحتياطي الفيدرالي الأسواق الناشئة الحساب الجاري الرئيس الصيني شي جين بينغ الدولار

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