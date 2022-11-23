«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى القديس إكليمنضس الأول البابا الشهيد

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بذكرى القديس إكليمنضس الأول البابا الشهيد، ووفقًا لدراسة أعدها الأب وليم عبدالمسيح سعيد – الفرنسيسكاني، فالبابا إكليمنضس الأول هو رابع الباباوات على كرسي روما، دامت حبريته تسع سنوات.

ويعتبر من آباء الكنيسة الرسوليين، أى اقدمهم. ولد إكليمنضس عام 30م، فى مدينة روما لأبوين من فلسطين وكان من اصول يهودية، واعتنق الإيمان المسيحي عندما جاء القديس بطرس إلى روما ليبشرهم بيسوع المسيح، وكان من بين تلاميذه الأوائل، واختاره القديس بطرس ليعاونه في الخدمة المقدسة، سيم كاهناً ثم أصبح أسقف روما عام 88م، بعد وفاة البابا أناقليطس وكانت حبريته مفصلاً حاسماً فى تطور الكنيسة وانتشار المسيحية. ففي رسالة وجهها عام 96م إلى جماعة المؤمنين فى قورنتس، يحاول أن يهدى الذين كانوا يهددون بتدمير نظام الجماعة المسيحية.

وكانت رسالة مسهبة ورائعة، كتبها على أثر خلافات قامت فيها، وهي تدعو إلى الوحدة. وقال ان النظام هو ناموس الكون، وهو مبدأ المجتمع الإنساني، وبالتالي هو ايضا مبدأ المجتمع المسيحي. وعلى المؤمنين أن يطيعوا الأوامر، وأن يكونوا دائما على وفاق بينهم. لأن الوفاق والطاعة هما المبدآن اللذان يجب أن يوجها حياة المؤمنين في كنيسة قورنتس. كان أثر تلك الرسالة بالغاً وثابتاً فبعد سبعين سنة من تلقي مؤمني قورنتس إياها، كانوا يستمعون إليها لعشرات السنين فى اجتماعات كنيسة قورنتس يوم الآحــد، إلى جانب الكتب المقدسة، مما يدل على أهميتها.

وكانت الرسالة ايضا ترسي مبدأ تنظيم الكنيسة، وتتحدث بوضوح عن الأسقفية وعن سيامة الكهنة، كنظام عادي قائم. والقديس أغناطيوس الإنطاكي أول من وصف الكنيسة بأنها " كاثوليكية " أي جامعـة. ولعل القديس إكليمنضس حضر استشهاد القديسين بطرس وبولس. والقديس يوحنا الرسول لقى عذابات الاستشهاد في ايام حبريته، قبل نفيه إلى جزيزة بطمس حيث كتب إنجيله.

هذا وقد جاء في أخبار أساقفة رومية أن اكليمنضوس بقي على الكرسي تسع سنوات وشهرين وعشرة أيام وأنه عيّن كتبة، سبعة في العدد، وزّعهم على أنحاء رومية ليدوّن كل منهم أعمال الشهداء في ناحيته. كذلك قيل إنه أنشأ مصافاً للعذارى اهتم بعبادة وخدمة القريب.

ويبدو أن قديسنا أصاب في البشارة وهداية الوثنيين نجاحاً كبيراً أثار القلق في نفوس ذوي السلطان فنفوه إلى بلاد القرم، ناحية البحر الأسود. وهناك اكتشف اكليمنضوس وجود عدد كبير من المسيحيين يناهز الألفين محكوم عليهم بالأشغال الشاقة في مقالع المرمر. وقد جعل الله اكليمنضوس تعزية لهؤلاء الأشقياء فقوّاهم ونفخ فيهم الغيرة على الإيمان بالرب يسوع المسيح. وإذ كان الماء عزيزاً عندهم صلّى فأخرج الرب الإله من الصحراء ماء.

وكان لهذه الأعجوبة صدى طيب لا بين المسيحيين وحسب بل بين الوثنيين أيضاً. هؤلاء بدأوا يتدفقون عليه ويستمعون إلى كلامه ويهتدون بأعداد وافرة حتى قيل إن اكليمنضوس نجح في غضون سنة واحدة في بناء خمس وسبعين كنيسة.

ومن جديد تنبّهت السلطة المدنية إلى الخطر الناجم عن أنشطة اكليمنضوس وهداياته الجماعية فألقت القبض عليه وأعملت فيه تعذيباً ثم ربط جلادوها مرساة في عنقه وطرحوه في البحر. هذا وقد وجد القديس كيرلس، معمّد الشعوب السلافية، رفاته في القرن التاسع للميلاد ونقل قسماً منها إلى رومية في زمن البابا أدريانوس الثاني.