محو أمية وندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف بشمال سيناء

قالت مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، نوال سالم، إن المجلس قدم خدمات خاصة بتنظيم الأسرة، وندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف، وامتحانات محو الأمية، وعروضًا فنية، ودعمًا نفسيًا للأطفال، وتقديم لقاح كورونا من خلال قافلة استهدفت شمال سيناء.

وأضافت سالم، أن القافلة السكانية الشاملة تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، وبدعم من العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.

ووجهت مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، الشكر إلي القوات لتطهير سيناء من دنس الإرهاب، وأشارت إلى توزيع ٥٠ جائزة تشجيعية علي الأطفال لرفع الروح المعنوية.

وأكد سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، خلال القافلة السكانية الشاملة التي نظمها فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، بقرية بغداد بمركز الحسنة في وسط سيناء، أن القوافل السكانية تقدم مختلف الخدمات للمواطنين سواء في المدينة أو القرى والتجمعات التابعة لها، بهدف توصيل الخدمات للمواطن البسيط فى مكان إقامته.

وأعلن بغدادي عن تحويل مستشفى قروي بغداد إلي مستشفى للطوارئ، في إطار خطة الدولة الواضحة لتقديم رعاية طبية بأعلى معايير الجودة لأهالي منطقة وسط سيناء.

وأكد الشيخ حسن صالح المعلاوي، مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ شمال سيناء، علي تنفيذ ندوة عن صحيح الدين الإسلامي ومجابهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن من أعظم النعم هي نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام، موجهًا الشكر إلي قواتنا علي دحر الإرهاب.

ونقل المعلاوي تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى جميع أهالي شمال سيناء، لافتًا إلي دور الأزهر التنويري والتوعوي والمجتمع بشمال سيناء.

وأكدت إحسان داود غالى، مقررة المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، على تنفيذ ندوة للفتيات ضمن مبادرة نورة، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات وبناء الثقة بالنفس، وذلك بمشاركة ٥٠ فتاة من فتيات القرية، بجانب تنفيذ ندوة أخري للسيدات ضمن مبادرة الـ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحت شعار سيناء بلا عنف، بمشاركة ١٥ سيدة.

وقالت ريم يعقوب، رئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، إنه يتم التشبيك مع كل مديريات الخدمات فى المحافظة وكل الجهات المعنية والمجالس المتخصصة لتحسين الخصائص السكانية بمختلف مناطق وتجمعات المحافظة، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالتوعية بالقضية السكانية وآثارها السلبية على جهود التنمية.

وأضاف محمود حنفي، وكيل فرع ثقافة شمال سيناء، أن الفرع شارك في الفعاليات من خلال تنظيم معرض للكتاب وورشة فنون تشكيلية واكتشاف مواهب في كل المجالات الثقافية والفنية المتنوعة، بجانب عروض فنية متنوعة لفرقة العريش للفنون الشعبية.

وأشارت سومية سعيد، مسئولة الإعلام بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، إلي تنظيم ندوات توعوية حول أهمية التغذية السليمة والتنشئة السليمة للأبناء ومخاطر الزواج المبكر وأضرار الختان الصحية، بحضور بدر سعدالدين، مسئولة نوادي المرأة بمديرية الصحة، بجانب توقيع الكشف الطبي على السيدات بواسطة الدكتورة وفاء صبري، وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وأشار محمد رضا، قائد فريق الهلال الأحمر، إلي تقديم خدمات الدعم النفسي لعدد ٤٠ مستفيدًا من أبناء القرية وتقديم خدمات التوعية الصحية وتقديم خدمات تطعيم فيروس كورونا.

وقال صبري شعبان، ممثل هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، إنه تم إجراء اختبار محو الأمية واستكتاب عدد من أبناء القرية.

وأقيمت القافلة بحضور نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، محمود حنفى وكيل مديرية الثقافة، الشيخ حسن المعلاوى، مدير إدارة الدعوة والإعلام الديني بمنطقة وعظ شمال سيناء، إحسان داود غالى، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ريم علي يعقوب، رئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وعدد من مشايخ ورموز وعواقل وسط سيناء.