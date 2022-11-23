الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات نظافة ورفع إشغالات بمركز ومدينة القنطرة شرق في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، اليوم الأربعاء، عن طريق إدارة تحسين البيئة بالوحدة، برفع القمامة والمخلفات من المربعات، وأماكن التكدسات السكنية، وكنس الشوارع بالمكنسة، وذلك بالمدينة القديمة. 

كما تم رفع المقالب الرئيسية بشارع الثورة بوسط المدينة، شارع الجيش، شارع مكتب البريد، شارع التحرير وشارع أسيوط.

بجانب قيام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بالمرور على شوارع قرية السلام التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وتم رفع الإشغالات تمهيدًا لمشروع تطوير الريف المصري (حياة كريمة)، بجانب تمهيد الشوارع بقرية الأحرار للتجميل ورفع كفاءتها.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، شن حملات في جميع مدن المحافظة بشكل يومي لرفع القمامة والمخلفات أولًا بأول وعودة شعار (ابتسم انت في الإسماعيلية).

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