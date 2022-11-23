الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

لماذا يرسم مارمينا في ايقونات الكنائس البيزنطية كبير السن؟

مارمينا
مارمينا
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أحيت كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، ذكرى القديس ميناس والمعروف بين صفوف الأقباط باسم مارمينا العجائبي، والذين يحيون ذكرى غدًا الموافق 24 من نوفمبر الجاري، إذ يعتبر من أشهر القديسين في مصر والعالم.

وأجاب الأنبا نيقولا أنطونيو، عن سؤال لماذا في كنيسة الروم الارثوذكس يُرسم القديس ميناس في الأيقونات شخص كبير السن؟

وقال في تصريح له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بحسب تقليد كنيستنا للروم الأرثوذكس أن القديس ميناس ولد في منتصف القرن الثالث الميلادي (أي بين عامي 250 و259م) واستشهد في عام 296م. بهذا يكون عمره بين 44 عامًا و 37 عامًا. لهذا يرسم القديس ميناس في الأيقونات البيزنطية شخص كبير السن.

وأجرت الكنيسة أول انتخابات في الكنيسة القبرصية تُجرى منذ اعتماد القوانين الجديدة لانتخاب رئيس الأساقفة في عام 2010.

هذه القوانين التي أقرها المجمع المقدس لكنيسة قبرص وضعها رئيس أساقفة قبرص مثلث الرحمات خريسوستوموس الثاني الذي انتُخب في الخامس من نوفمبر 2006 ورقد في الرب يوم 7 نوفمبر 2022.

ستبدأ عملية اختيار الرئيس القادم للكنيسة الأرثوذكسية في قبرص رسميًا يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، وإذا كان هناك الصعوبات سيتم التأجيل إلى 22 ديسمبر.

التصويت مفتوح لجميع المسيحيين الأرثوذكس الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، والذين عاشوا في قبرص لمدة عام واحد على الأقل. 

يشمل المرشحون جميع رؤساء أساقفة الكنيسة القبرصية، ورجال الإكليروس غير المتزوجين الذين يبلغون من العمر 35 عامًا فما فوق ولديهم درجة لاهوتية أرثوذكسية معترف بها وما لا يقل عن 10 سنوات من الخدمة المثمرة كإكليريكي أو راهب.

 

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