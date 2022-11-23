65 دولارا للبرميل.. مجموعة السبع تناقش فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي

قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن مجموعة السبع تدرس وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل.

ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة هذا الاقتراح بهدف التوصل لموقف مشترك في نهاية الأمر.

ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر تطبيق الحد الأقصى للسعر على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا، لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام الغاز كوسيلة للابتزاز لخدمة أغراض جيوسياسية

فما اتهم وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو اليوم الأربعاء، موسكو باستخدام الغاز كوسيلة للابتزاز لخدمة أغراض جيوسياسية، بعدما أعلنت شركة جازبروم الروسية أنها قد تبدأ خفض إمدادات الغاز التي تصل إلى مولدوفا عبر أوكرانيا اعتبارا من 28 نوفمبر الجاري.

وجاء تهديد جازبروم بعدما اتهمت أوكرانيا بالاستقطاع من الغاز المفترض عبوره لمولدوفا.

وقال جالوشينكو في بيان خطي لرويترز إن "استغلال الغاز وسيلة للابتزاز ممارسة روسية راسخة يواصل الكرملين استخدامها لأغراض جيوسياسية".

وأضاف "بعد هزيمتها على يد القوات المسلحة الأوكرانية في ساحات القتال، تستخدم روسيا أكاذيب قذرة بشأن الغاز لتحاول مرة أخرى تشويه مكانة أوكرانيا الدولية".

وقال إن اتهامات جازبروم لأوكرانيا لا أساس لها من الصحة و"ربما يكون لها غرض جيوسياسي آخر- هو زيادة الضغط السياسي على مولدوفا".

وأوضح "بعد الغزو الشامل لأوكرانيا، بدأت روسيا تخسر بسرعة سوق الغاز الأوروبية. وهو ما لا يمكن للكرملين القبول به، ولهذا يختلق طرقا جديدة لاستعادة نفوذه".