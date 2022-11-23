الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

65 دولارا للبرميل.. مجموعة السبع تناقش فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي

النفط
النفط
ads

قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن مجموعة السبع تدرس وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل.

ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة هذا الاقتراح بهدف التوصل لموقف مشترك في نهاية الأمر.

ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر تطبيق الحد الأقصى للسعر على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا، لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام الغاز كوسيلة للابتزاز لخدمة أغراض جيوسياسية

فما اتهم وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو اليوم الأربعاء، موسكو باستخدام الغاز كوسيلة للابتزاز لخدمة أغراض جيوسياسية، بعدما أعلنت شركة جازبروم الروسية أنها قد تبدأ خفض إمدادات الغاز التي تصل إلى مولدوفا عبر أوكرانيا اعتبارا من 28 نوفمبر الجاري.

وجاء تهديد جازبروم بعدما اتهمت أوكرانيا بالاستقطاع من الغاز المفترض عبوره لمولدوفا.

وقال جالوشينكو في بيان خطي لرويترز إن "استغلال الغاز وسيلة للابتزاز ممارسة روسية راسخة يواصل الكرملين استخدامها لأغراض جيوسياسية".

وأضاف "بعد هزيمتها على يد القوات المسلحة الأوكرانية في ساحات القتال، تستخدم روسيا أكاذيب قذرة بشأن الغاز لتحاول مرة أخرى تشويه مكانة أوكرانيا الدولية".

وقال إن اتهامات جازبروم لأوكرانيا لا أساس لها من الصحة و"ربما يكون لها غرض جيوسياسي آخر- هو زيادة الضغط السياسي على مولدوفا".

وأوضح "بعد الغزو الشامل لأوكرانيا، بدأت روسيا تخسر بسرعة سوق الغاز الأوروبية. وهو ما لا يمكن للكرملين القبول به، ولهذا يختلق طرقا جديدة لاستعادة نفوذه".

الاتحاد الأوروبي مجموعة السبع النفط النفط الروسي موسكو أوكرانيا الغاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

لأول مرة.. «وثائقية المتحدة» تكشف أسرار القصة التى تفاداها الجميع بفيلم «اليمن» الجمعة

فيدرا من «إيجار قديم» إلى السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة (صور)

«الأرصاد»: تعرض البلاد لنشاط رياح غدًا.. وارتفاع الموج لـ3 أمتار

جامعة قناة السويس تعلن تشكيل اللجنة عليا لانتخابات اتحاد طلاب «الإسماعيلية الأهلية»

إعلان نتيجة التصويت الإلكتروني لانتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟

بينهم حالة ميؤوس منها.. ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين فى تفجيرات القدس لـ22