لنشر التصوف ومحاربة التطرف.. الطريقة العزمية تفتتح ساحة جديدة بمحافظة السويس (صور)

في ليلة تعلوها الأنوار المحمدية والعلوم التربوية قام شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين ماضي أبي العزائم رئيس الإتحاد العالمي للطرق الصوفيه وعضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية، بافتتاح ساحة ومقر للطريقه العزمية، والإمام المجدد السيد محمد ماضي أبي العزائم بعزبة البطراوي بحي الجناين بمحافظة السويس وبرفقته السيد المستشار محمود زرزور وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفيه بالسويس والأستاذ الدكتور عبد الحليم العزمي الأمين العام للإتحاد العالمي للطرق الصوفية مدير تحرير مجلة الإسلام وطن الذي تحدث في تعظيم قدر الحبيب المصطفى صلي الله عليه وسلم وكيف كان الصحابه الكرام يوقرونه ويعظمونه ويمدحونه مثال ذلك سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرآ حتي لقبوه بشاعر الرسول من شدة مدحه للنبي.

ويأتي تدشين الساحة العزمية لأجل نشر التصوف الإسلامي، ومحاربة التطرف والإرهاب من خلال استقدام عدد كبار من علماء الأزهر الشريف والتصرف لتعريف الناس بالمنهج الإسلامي الوسطى والتأكيد على الدور الذى يقوم به التصوف في نشر المحبة والأخلاق.

وتحدث الشيخ علاء الدين أبي العزائم، عضو المجلس الأعلى للصوفية، في الاحتفال عن الآداب التي يجب أن نتبعها ونسير عليها مع ابنائنا أملاً في استعادة الآداب المحمدية والأخلاق الفاضلة لأبناء الأمة الإسلامية وأكد علي أهمية الصدق والأمانة في أمن واستقرار المجتمعات والمعاملة الحسنة جنبا إلي جنب مع العباده الخالصه للآباء مع أبنائهم حتى تتكون الجماعة الصالحة المصلحة التي يفرح بها سيدنا محمد رسول الله.

جاء ذلك في احتفال الطريقة العزمية بمولد خير البرية صلي الله عليه وسلم الذي أقيم بساحة الطريقة العزمية وحضره الدكتور جمال آمين منصور خبير التنمية البشرية والدكتور أيمن ابو الخير داعي آل العزائم بجمهورية مصر العربية وجمع كبير من أبناء الطريقه العزمية بالسويس وأبناء الطرق الصوفية والمحبين للتصوف .

واختتم الإحتفال بالمواجيد العزميه والمدائح التي هام بها جميع الحاضرين في الاحتفال .

IMG-20221123-WA0011

IMG-20221123-WA0012

IMG-20221123-WA0004

IMG-20221123-WA0005

IMG-20221123-WA0009

IMG-20221123-WA0010

IMG-20221123-WA0007