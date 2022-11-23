المصداقة الثنائية.. كيف يمكن تأمين حساباتك عبر السوشيال ميديا؟

يسعى العديد من الأشخاص لتأمين الحسابات الخاصة بهم عبر السوشيال ميديا، وذلك عن طريق الإعدادات التي توفرها هذه التطبيقات ولكن لابد من العلم بها وتفعيلها بنفسك لحماية الحساب وفيما يلي يوضح إسلام أسامة خبير في السوشيال ميديا بعض النصائح من شأنها حماية الحساب الخاص بك.

استخدم المصادقة متعددة العوامل

أكثر الأشياء فاعلية هي تفعيل المصادقة الثنائية من خلال إعدادات التطبيق أي لا يقوم بفتح الحساب عبر الجهاز إلا من خلال استقبالك لكود معين، تساعد هذه المعلومة الثانوية في إثبات أنك تحاول تسجيل الدخول حقًا، حيث غالبًا ما يتم الوصول إلى الرموز على الهاتف في جيبك، حتى إذا كان لديك كلمة مرور يسهل تخمينها (سنصل إليها قريبًا) ، فمن غير المرجح أن يتمكن المهاجم من الوصول إلى حساب تم تشغيل المصادقة متعددة العوامل عليه ما لم يكن لديه هاتفك.

ومع ذلك ، ليست كل أشكال المصادقة متعددة العوامل متساوية، تعتبر التطبيقات المولدة للرموز أكثر أمانًا من الحصول على الرموز عبر الرسائل القصيرة ، وما بعد ذلك ، توفر مفاتيح الأمان المادية طبقة حماية أكثر قوة.

احصل على مدير كلمات المرور

لنتحدث عن كلمات المرور إنه عام 2021، يجب ألا تستخدم "كلمة المرور" أو "12345" لأي من كلمات المرور الخاصة بك - حتى لو كان حسابًا عشوائيًا.

يجب أن تكون جميع كلمات المرور التي تستخدمها لحساباتك عبر الإنترنت قوية وفريدة من نوعها، ما يعنيه هذا حقًا هو أنها يجب أن تكون طويلة، وأن تتضمن مزيجًا من أنواع الشخصيات المختلفة ، وألا يتم استخدامها عبر مواقع ويب متعددة، يجب ألا تكون كلمة مرور Twitter الخاصة بك هي نفسها كلمة مرور الخدمات المصرفية عبر الإنترنت؛ يجب ألا تستخدم شبكة Wi-Fi المنزلية الخاصة بك.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام مدير كلمات المرور، يقوم مديرو كلمات المرور بإنشاء كلمات مرور قوية لك وتخزينها بأمان.

تحديث كل شيء

كل قطعة تقنية تستخدمها - من تطبيق Facebook على هاتفك إلى نظام التشغيل الذي يتحكم في مصباحك الذكي - معرضة للهجوم، لحسن الحظ تبحث الشركات دائمًا عن أخطاء جديدة وتصلحها، لهذا السبب من الأهمية بمكان تنزيل أحدث إصدارات التطبيقات والبرامج التي تستخدمها وتحديثها.

امسح بصمتك الرقمية

الحسابات القديمة عبر الإنترنت التي لم تعد تستخدمها وتفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بها يمكن أن تستخدم كسلاح ضدك إذا لم تفعل أي شيء حيالها كثيرًا ما يستخدم المتسللون تفاصيل من خروقات البيانات السابقة للوصول إلى الحسابات التي يستخدمها الأشخاص حاليًا.

يمكن أن يساعد تقليل كمية المعلومات المتوفرة حول حياتك على الإنترنت في تقليل خطر التعرض للاختراق، تتمثل إحدى الخطوات البسيطة جدًا في حذف سجل بحث Google بانتظام ولكن يمكنك أيضًا استخدام بدائل Google التي تعتمد على الخصوصية أولاً .