شاب يقتل شقيقه بسلاح أبيض فى قنا لسبب صادم

لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بسلاح أبيض على يد شقيقه بسبب خلافات بين زوجتيهما بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص، جنوبى محافظة قنا.



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا بقتل شاب بسلاح أبيض على يد شقيقه بسبب خلافات بين زوجتيهما بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص.



وتبين مصرع «ياسر. ر»، 37 عامًا، وإصابة شقيقه قرشي وزوجته «إيمان. ا»، بسبب خلافات بين زوجتي المجني عليه والمصاب.



ونُقلت الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.