الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ما هي أسباب وضع البنك الدولي مصر على قائمة الدول الرائدة؟ (فيديو)

البنك الدولي
البنك الدولي
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علقت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، على إعلان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تقدم مصر في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرًا عن البنك الدولي.

وقالت "رمسيس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن مصر حققت طفرة كبرى فى التحول الرقمى وتطبيق ذلك فى جميع القطاعات، سواء فى استخراج الأوراق الحكومية، أو جواز السفر، أو شهادة الميلاد، وذلك عبر وسائل الإنترنت وبسهولة مطلقة، بالتزامن مع خلق فرص عمل رقمية وتطوير العمل الحكومى والتحول الكامل نحو الرقمنة.

وأضافت أن وضع مصر ضمن الدول الرائدة للتحول الرقمى يتيح الفرصة لمنع الفساد والجريمة والغش، لأن جميع الإجراءات تكون موثقة وإتاحة معرفة جميع البيانات للمواطنين، موضحة أن مصر تتيح أيضاً استخراج جميع بيانات التصدير، والتأمينات، والاستثمارات، والتى تتيح استكمال الأنشطة للفرد وتأدية عمله بكفاءة ووقت أقصر.

وأكدت، هذا بالإضافة لإطلاق منصات تطوير برمجيات للتعامل مع الأساليب التكنولوجية السريعة التي تخفض النفقات والوقت.

وصنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A)، وهو أعلى فئة في المؤشر الذي يقيس 4 محاور رئيسية خاصة بالحكومة الرقمية، وهم تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، دعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة)، المشاركة والتواصل الرقمي مع المواطن، وممكنات الحكومة الرقمية.

وكانت مصر ضمن الدول ذات الأداء المرتفع جدا بالتصنيف (B) وفقًا لتقرير البنك الدولي عام 2020، بنسبة نضج 0.649، بينما حققت هذا العام نسبة نضج بلغت 0.751 مُتجاوزة المتوسط العالمي البالغ 0.552، وكذلك أعلى من المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يبلغ 0.595.

 

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