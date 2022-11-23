«نويرة» تحتفي بأعمال سلطان والسنباطي وليلى مراد بدار الأوبرا الأحد

تحتفل دار الأوبرا المصرية بذكرى ميلاد كل من الموسيقار رياض السنباطى والفنانة ليلى مراد، كما تحتفى بالموسيقار محمد سلطان، الذى رحل عن عالمنا منذ أيام، وذلك فى حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء الأحد المقبل الموافق 27 نوفمبر على المسرح الكبير، ضمن سلسلة حفلات عمالقة الفن.

يبدأ الحفل بفيلم وثائقى من إعداد استوديو المونتاج بالاوبرا يروى ملامح المشوار الفنى الثرى للراحلين الكبار، بعده تتغنى الفرقة بمجموعة من أبرز أعمالهم منها موسيقى لونجا رياض - مين يشتري الورد - أشواق - مصر تتحدث عن نفسها لـ رياض السنباطي، يا ريتك معايا - سامحتك كتير - بكره تعرف - أوعدك لـ محمد سلطان، أبجد هوز - مين يشتري الورد - يا شاغلني وأنا شاغلاك لـ ليلى مراد إلى جانب عدد من مؤلفات كبار الملحنين منها حبيبي وعنيا لـ محمد فوزي ، النهر الخالد لـ محمد عبد الوهاب، على قد الشوق لـ كمال الطويل، قولولي أعمل إيه وياه لـ حسين جنيد، ما بحبش حد إلا أنت لـ حلمي بكر، أداء فرح الموجي، مؤمن خليل، سمية وجدي، أحمد عبد الكريم، صابرين النجيلي، إسلام رفعت، رحاب مطاوع.

رياض السنباطي ولد فى 30 نوفمبر 1906 ويعد أحد أبرز الموسيقيين العرب، اشتهر بتفرده فى تلحين القصيدة العربية، بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً كما بلغ عدد مؤلفاته الموسيقية الخالصة 38 معزوفة، تعاون مع عدد من اعظم المطربين وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، رحل عن دنيانا فى 9 سبتمبر عام 1981.

أما ليلى مراد مطربة وممثلة ولدت عام 1918، درست في مدرسة نوتردام ديزابوتر، وتعلمت الغناء على يد والدها الملحن زكي مراد والملحن داود حسني ، اعتمدت فى الاذاعةالمصرية في منتصف الثلاثينات وتعاقدت على الغناء بشكل أسبوعي، قدمت 27 فيلمًا سينمائيا، اعتزلت العمل الفني تمامًا في منتصف الخمسينات حتى وفاتها في عام 1995.

والموسيقار محمد سلطان ولد في مدينة الإسكندرية عام 1937، حصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1960، شارك في بطولة عدة أفلام منها (عائلة زيزي، من غير ميعاد) قبل أن يتفرغ للتلحين، قام بوضع العديد من الحان اغاني فايزة أحمد التي كانت زوجته، من أهم كما قام بالاشتراك في إبداع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينيمائية ورحل عن عالمنا فى 13 نوفمبر 2022.