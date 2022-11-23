ندوات توعوية وملصقات.. مواطنون: مبادرة «لا للأكياس البلاستيكية» مهمة لإنقاذ البيئة من التلوث



توجه بيئي، يجاهد من أجل معالجة التغيرات المناخية التي يسعى العالم إلى وضع حلول عاجلة وفعالة لها، من أجل إنقاذ كوكبنا.

ورغم الإجراءات الحكومية فإن للنشاط المحلي المجتمعي دورا لا غنى عنه في تنفيذ تلك السياسات التي أوصت بها قمة المناخ بشرم الشيخ.

وتعد مبادرة" لا للأكياس البلاستيكية"، التي اطلقتها مبادرة الإسكندرية إحدى تلك المبادرات المجتمعية التي تسهم في رفع الوعي بأضرار وخطورة استخدام البلاستيك على البيئة.

ملصقات توعوية وأكياس بديلة صديقة البيئة تم توزيعها على المواطنين، في نشاط تفاعلي مع المبادرة البيئية لزيادة الوعي الاستهلاكى.

وقال محمد عبد الغني، صاحب أحد المحال التجارية بشارع فؤاد، : نحن أصحاب محال في أقدم شوارع الإسكندرية نسعى لتحويل الشارع إلى آخر صديق للبيئة، بادرنا باستبدال الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام إلى شنط ورقية، ومن القماش لاستخدامها اكثر من مرة دون التسبب في ضرر للبيئة.

وتابع أيمن حسني، أحد المواطنين، أنا دائم السفر والانتقال إلى محافظة جنوب سيناء خاصة مدينتي شرم الشيخ ودهب، وبالفعل هناك تطبيق عملي لعدم استخدام المنتجات البلاستيكية سواء في المناطق العامة أوالأسواق، وهناك دائما حملات للتوعية لترفع الوعي ضد استخدام البلاستيك.

وأضاف رضا جابر،: لابد من رفع الوعي بعدم استخدام الاكياس البلاستيكية، فلابد من تكثيف الحملات والبرامج لمساعدة الاسرة لنجاح تطبيق مثل هذه المبادرات وان يكون مبدأ حياة.

من جانبها، قررت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة طباعة ملصقات توعوية تحمل شعار: لا للأكياس البلاستيك أحادى الاستخدام،تم توزيعها على المواطنين المترددين على المركز التكنولوجى بالحي.

وواصلت الجهود التنفيذية تنظيم ندوات توعوية لطلاب المدارس تحت عنوان "لا للأكياس البلاستيكية" بتعريف الطالب بأضرار الأكياس البلاستيكية، وتوعيته باستخدام بدائل صديقة للبيئة.

