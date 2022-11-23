«مسموح باستعمال اليدين لضبط الكرة».. هذه أول قوانين صدرت لكرة القدم

الكثير من القوانين التي صدرت تباعًا لتضبط مسيرة وعملية لعبة كرة القدم، وتغيرت القوانين تباعًا عبر السنين حتى تصل للوضع الحالي، وما بين صدور أول قانون لكرة القدم وهو وهو رمية التماس وآخر قانون وهو تدخل الفار لضبط ميزان اللعبة فإن هناك العديد من التفاصيل التي يمكن أن تقال في هذا الشأن.

ترنغ الأستاذ بجامعة كيمبريدج

كان أول من وضع قوانين للعبة كرة القدم هو «ترنغ»، الأستاذ بجامعة كيمبريدج بإنجلترا، وذلك يوم 26 أكتوبر عام 1863، بحسب ما ذكره ياسر ثابت في كتابه الصادر حديثًا عن دار دوِّن تحت عنوان"موسوعة كأس العالم".

قوانين كرة القدم

أما عن المواد فكانت كالتالي..

المادة (1): «يُصاب المرمى حينما تمر الكرة في المرمى وتحت العارضة، إلا إذا كانت الرمية عن طريق قذف الكرة باليد».

المادة (2): «مسموح باستعمال اليدين في حالة ما إذا كان الاستعمال لضبط الكرة ووضعها على الأرض أمام القدمين».

المادة (3): «الركل غير مباح إلا إذا كان موجهـًا للكرة».

المادة (4): «لا يجوز للاعب أن يركل الكرة ما دامت في الهواء».

المادة (5): «العرقلة» و«الرفس» ممنوعان كلية.

المادة (6): «إذا خرجت الكرة عبر خط الرايات (التماس)، وَجَبَ على اللاعب الذي أخرجها من نُقطة خروجها بالملعب إعادتها في خط مستقيم إلى وسط الملعب».

المادة (7): «إذا ما خرجت الكرة عبر خط المرمى، قُذفت إلى الملعب بواسطة أحد لاعبي الفريق الذي يلعب في هذا المرمى».

المادة (8): «لا يجوز للاعب أن يقف أمام من يرمي الكرة إلا بعد أقل من ست ياردات حينما يرمي».

المادة (9): «اللاعب يُعَد خارج اللعب في الوقت الذي يكون فيه أمام الكرة، ويجب عليه أن يعود وراءها في أقرب وقت ممكن، وإذا كانت الكرة تُرمى بمعرفة زميل له ومرت به، فلا يجوز له أن يمسها أو يسعى إليها قبل أن يمسها أحد لاعبي الفريق الذي رماها أولًا، فإذا تبعها أحد من هذا الفريق استطاع أن يصل إليها ما دامت الكرة أمامه ورماها».

المادة (10): «الكتف ممنوعة ضد أي لاعب خارج اللعب، أي حين تكون الكرة وراءه