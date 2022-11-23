الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«مسموح باستعمال اليدين لضبط الكرة».. هذه أول قوانين صدرت لكرة القدم

كرة القدم
كرة القدم
ads

الكثير من القوانين التي صدرت تباعًا لتضبط مسيرة وعملية لعبة كرة القدم، وتغيرت القوانين تباعًا عبر السنين حتى تصل للوضع الحالي، وما بين صدور أول قانون لكرة القدم وهو وهو رمية التماس وآخر قانون وهو تدخل الفار لضبط ميزان اللعبة فإن هناك العديد من التفاصيل التي يمكن أن تقال في هذا الشأن.

ترنغ الأستاذ بجامعة كيمبريدج

كان أول من وضع قوانين للعبة كرة القدم هو «ترنغ»، الأستاذ بجامعة كيمبريدج بإنجلترا، وذلك يوم 26 أكتوبر عام 1863، بحسب ما ذكره ياسر ثابت في كتابه الصادر حديثًا عن دار دوِّن تحت عنوان"موسوعة كأس العالم".

قوانين كرة القدم

أما عن المواد فكانت كالتالي..

المادة (1): «يُصاب المرمى حينما تمر الكرة في المرمى وتحت العارضة، إلا إذا كانت الرمية عن طريق قذف الكرة باليد».

المادة (2): «مسموح باستعمال اليدين في حالة ما إذا كان الاستعمال لضبط الكرة ووضعها على الأرض أمام القدمين».

المادة (3): «الركل غير مباح إلا إذا كان موجهـًا للكرة».

المادة (4): «لا يجوز للاعب أن يركل الكرة ما دامت في الهواء».

المادة (5): «العرقلة» و«الرفس» ممنوعان كلية.

المادة (6): «إذا خرجت الكرة عبر خط الرايات (التماس)، وَجَبَ على اللاعب الذي أخرجها من نُقطة خروجها بالملعب إعادتها في خط مستقيم إلى وسط الملعب».

المادة (7): «إذا ما خرجت الكرة عبر خط المرمى، قُذفت إلى الملعب بواسطة أحد لاعبي الفريق الذي يلعب في هذا المرمى».

المادة (8): «لا يجوز للاعب أن يقف أمام من يرمي الكرة إلا بعد أقل من ست ياردات حينما يرمي».

المادة (9): «اللاعب يُعَد خارج اللعب في الوقت الذي يكون فيه أمام الكرة، ويجب عليه أن يعود وراءها في أقرب وقت ممكن، وإذا كانت الكرة تُرمى بمعرفة زميل له ومرت به، فلا يجوز له أن يمسها أو يسعى إليها قبل أن يمسها أحد لاعبي الفريق الذي رماها أولًا، فإذا تبعها أحد من هذا الفريق استطاع أن يصل إليها ما دامت الكرة أمامه ورماها».

المادة (10): «الكتف ممنوعة ضد أي لاعب خارج اللعب، أي حين تكون الكرة وراءه

كرة القدم قوانين للعبة كرة القدم جامعة كيمبريدج ترنغ استعمال اليدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

لأول مرة.. «وثائقية المتحدة» تكشف أسرار القصة التى تفاداها الجميع بفيلم «اليمن» الجمعة

جامعة قناة السويس تعلن تشكيل اللجنة عليا لانتخابات اتحاد طلاب «الإسماعيلية الأهلية»

«الأرصاد»: تعرض البلاد لنشاط رياح غدًا.. وارتفاع الموج لـ3 أمتار

فيدرا من «إيجار قديم» إلى السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة (صور)

فايننشال تايمز: السعودية تشعل الحماس في مونديال قطر.. والعرب يكتبون ملحمة كروية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟

بينهم حالة ميؤوس منها.. ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين فى تفجيرات القدس لـ22