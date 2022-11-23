وفد متعدد الجنسيات يتفقد الزراعات المحمية بالإسماعيلية

استقبلت الإدارة الزراعية بمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، وفدًا متعدد الجنسيات، مكون من ٢٢ مبعوثًا من المتخصصين في مجال إنتاج الخضر.

وتفقد الوفد مشروع إنتاج الخضروات والفاكهة المستدامة ومركز المكافحة المتكاملة التابع لوزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، والذي يضم معملاً لإنتاج المفترسات والطفيليات.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالإسماعيلية والمركز الدولي للزراعة.

وأشار المهندس علي غنيم، مدير عام الشؤون الزراعية بالإسماعيلية، في تصريحٍ له، إلى أن المحافظة يطبق فيها أحدث الأساليب الزراعية المتطورة المكشوفة والمحمية، فضلًا عن المكافحة المتكاملة بهدف إنتاج غذاء صحي آمن خالي من متبقيات المبيدات وطرق الري الحديثة الموفرة لمياه الري والأسمدة.

وقال إن الإنتاج الزراعي بالإسماعيلية يتميز بالجودة والصلاحية للتصدير خاصة محاصيل المانجو والفراولة والفاصوليا والبطيخ والطماطم والبطاطس والفول السوداني، مشيرًا إلى أن دور المديرية يكمن في التعامل مع الشركات المصدرة والإشراف على المزارع وخطوط الإنتاج يوميًا من خلال اللجان الزراعية والإرشاد الزراعي وإدارة المكافحة سواء في الحقول أو المراكز التجميعية وتطبيق برنامج معين تعمل عليه في المواسم التصديرية لكل منتج وإدخال أصناف جديدة إضافة إلى استيفاء كشف يومي بمنتجات المزارع التصديرية لتسليمه إلى الجهات المعنية بالتصدير منها محافظة الإسماعيلية ووزارة الزراعة.

وقال المهندس محمود عبدالقادر، مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة الإسماعيلية، إن الوفد تعرف على أحدث طرق المكافحة المتكاملة والبيولوجية لمكافحة الآفات لتقليل استخدام المبيدات، وإنتاج الغذاء الصحي.

وأشاد الوفد بما تحققه محافظة الإسماعيلية من نهضة زراعية تصديرية لجميع دول العالم ومدى التقدم الذي تحققه الإسماعيلية في إنتاج الخضر والفاكهة ومستوى الجودة العالي والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية.

وقال المهندس أحمد عبدالفتاح، مدير إدارة أبو صوير الزراعية، إن إدارة المكافحة المتكاملة تعمل من خلال المنظومة الجديدة لحماية المحاصيل الزراعية خاصة الخضراوات لزيادة الإنتاج المحلي والتصديري من خلال متابعة أعمال الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة.

وأكد أهمية الحد من استخدام المبيدات واستخدام الأعداء الطبيعية في المكافحة عن طريق الحشرات، بنظام يطلق عليه تربية المفترس "الأكاروسي" ضد العنكبوت الأحمر العادي الذي يصيب كثيرًا من أنواع النباتات، مثل "الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية".

وأضاف أن مركز المفترسات بأبو صوير يضم 10 صوب لإنتاج المفترس الاكاروس لحشرة العناكب الحمراء التي تهاجم محصول الفراولة وغيرها خصوصا أنها حشرة تدمر محصول الفراولة.

وأشار إلى أن الفراولة من المحاصيل التي ليس لها قشرة تحميها، وبالتالي يسهل تدميرها، ونحن لا نستطيع استخدام أي مبيدات سواء كانت محظورة أو غير محظورة؛ لأننا نصدر 60% من محصول الفراولة لدول أوروبا وآسيا، وبعض الدول العربية.

ويستخدم المفترس الأكاروسي لمكافحة العنكبوت الأحمر، وهو يهاجم العنكبوت الأحمر من خلال غرس مخالبه فيه، ويمص دماءه، فيموت في الحال، وبالتالي نتفادى استخدام المبيدات، ونحافظ على المحصول.