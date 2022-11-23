في ذكرى فم الذهب.. كنيسة الروم: كتب قداسا وجمجمته في دير الفاتوبيذي

تحيي كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر ذكرى القديس يوحنا ذهبي الفم أو فم الذهب بطريرك القسطنطينية، وعنه قال الأنبا نيقولا أنطونيو، متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس الرسمي في مصر، ومطرانها بالغربية وطنطا، إن ذهبي الفم هو كاتب خدمة القداس الإلهي المعروف باسمه "قداس يوحنا الذهبي الفم".

وأضاف في بيان رسمي صدر عنه إن بعض رفات القديس يوحنا الذهبي الفم توجد في جبل آثوس في اليونان. ففي دير الفاتوبيذي توجد جمجمة القديس. وفي دير فيلوثيو توجد اليد اليمنى للقديس.

وبدأ أمس 22 نوفمبر 2022، المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا المقدس لبطريركية الإسكندرية برئاسة صاحب الغبطة البابا البطريرك ثيودروس الثاني، في كنيسة الرئيسية بدير القديس جيورجيوس البطريركي بمصر القديمة - القاهرة.

وتم الإعلان عن بدء أعمال المجمع من قبل البابا ثيودروس، وقام غبطته بتحية رؤساء الكهنة المجمع. وتحدث عن رمزية عقد المجمع المقدس في نفس المكان المقدسة حيث كان العديد من أسلافه الموقرين، الذين حاربوا من أجل الدفاع عن وحدة وحقوق العرش البطريركي.

ثم عرض غبطته باستفاضة على أعضاء المجمع المقدس أعماله التي أنجزها، خلال الفترة الزمنية ابتداءً من شهر يناير هذا العام حتى الآن، في جميع مجالات خدمته الرئيسية.

بعد ذلك، تناول المجمع المقدّس باستفاضة وتحليليّة موضوع التدخل غير الشرعي لكنيسة روسيا في السلطة الرعويّة الروحيّة والرعويّة لبطريركية الإسكندرية في قارة إفريقيا، بالتنسيق مع ما يُسمّى بـ"الإكسارخي البطريركي لأفريقيا"، بطريركية موسكو ، المطران كلين ليونيدا جورباتشوف.