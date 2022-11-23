الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دليلك لاختيار الملابس الشتوية الرجالية بشكل أنيق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يحتار العديد من الرجال في اختيار الملابس الشتوية الأنيقة، والثقيلة في آن واحد وبالتزامن مع دخولنا لفصل الشتاء نرصد خلال السطور التالية كيف يمكن اختيار الملابس الشتوية الرجالية بنصائح من مصمم الأزياء الرجالية أحمد لطفي خلال السطور التالية للوقوف على اختيارات متعددة ونصائح لشتاء 2022.

الموضة لهذا العام في ملابس شتاء 2022

  • التنوع

 هو رقم واحد وكلمة السر في اختيار الملابس داخل دولابك، من حيث التصميمات بين الفاشون التريندي و التركي، والكلاسيك التوكسيدو، فضلاً عن التنوع في الألوان بين كلاً من الرمادي الفراني مع الكحلي، وايضاً الاوف وايت مع الاسود و الهافان. الأسود، النبيتي، والبيج، والكاروهات.

  • شكل الجسم:

 يجب أن نحرص على اختيار الملابس التي تساعد على تحقيق التوازن في شكل الجسم فيجب اختيار النوع المناسب من الملابس والأزياء في الشتاء التي تجعلك أنحف.

 

  • اختيار الألوان:

 يجب أن تختار ما يناسبك من الألوان الجميلة وإضافة ألوان جريئة لملابس الشتاء مثل الأحمر والأزرق بدلا من الأسود مع اضافة بعض الإكسسوارات مثل القبعات، والأحذية الجميلة بألوانها المبدعة .

  • طبقات الملابس:

 نجد أن الجميع يحب الملابس بها العديد من الطبقات للحفاظ على الأناقة والدفئ وهذا لايتناسب مع الجميع  لأن أصحاب الوزن  الزائد يجب عليهم ارتداء ملابس قليلة الطبقات لكي يبدون بشكل أنحف.

 

  • الأحذية:

 لابد أن تحرص على اختيار الأحذية المرتفعة قليلا عن الأرض حتى لا تسبب لك الأحذية المنخفضة و الملتصقة بالأرض الشعور بالبرودة في  فصل الشتاء مع مراعاة اختيار الأحذية التي تمنحك الثبات ولا تسبب لك الانزلاق على الأرض.

 

  • البدلة

كما أن فتحات الجاكيت عند اختيار بدلة على سبيل المثال لابد أن تكون عمودية لا تحتوي على انحناءات، وكذلك مقعد البنطلون أي الجزء العلوي الذي يتم الجلوس عليه ينصح بأن يكون أملس خالي من التجاعيد أو الانحناءات وغير مشدود.

والنصيحة الأخرى في اختيار البدلة أن يكون طول البنطلون مناسب إذ يجب أن يكون فوق الحذاء بمسافة قصيرة، كما أنّ الكسرة الموجودة في البنطلون يجب أن تكون من الأمام وغير موجودة في الخلف.

اختيار الملابس الشتوية الأنيقة الأزياء الرجالية نصائح لشتاء 2022 ملابس شتاء 2022 شكل الجسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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