تعليق كريستيانو رونالدو على فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

قام النجم البرتغال كريستيانو رونالدو، بإصدار مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا ويكون بشأن فسخ تعاقده بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب "اتفاق متبادل" بين كافة الطرفين، وذلك قبل موعد المباراة الأولى لـ"برازيل أوروبا" في مونديال قطر 2022.

تعليق كريستيانو رونالدو على فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد

ويأتي رحيل اللاعب رونالدو عن يونايتد عقب المقابلة التلفزيونية المدوية التي قد أجراها الأسبوع الماضي وقال بها إنه شعر "بالخيانة" من خلال مسؤولي النادي متهمًا أحد الأشخاص بمحاولة إطاحته وأنه لا يكونّ احترامًا للمدرب الهولندي المدرب إريك تن هاغ.

وجاء ببيان للنادي "كريستيانو رونالدو سوف يغادر مانشستر يونايتد باتفاق يكون متبادل و بمفعول فوري" وذلك قبل قرابة حوالي 6 أشهر من نهاية عقده.

وقال رونالدو ببيانه الرسمي الذي قد اختص به صحيفة "ميرور" البريطانية: "عقب المحادثات مع مانشستر يونايتد قد اتفقنا بشكل متبادل على الإنهاء للعقد مبكرًا".

وأوضح النجم البرتغالي: قائلا "أنا أحب مانشستر يونايتد وأعشق المشجعين، وهذا لن سيتغير أبدًا، ومع ذلك يبدو أن في هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي للقيام بالبحث عن تحدٍ جديد".

واختتم رونالدو في بيانه الرسمي: أن "أتمنى للفريق كل النجاح خلال الفترة المتبقية من الموسم وبالمستقبل".

الفترة الأخيرة للاعب رونالدو

عاد رونالدو بصيف 2021 إلى فريق مانشستر يونايتد قادمًا من فريق يوفنتوس الإيطالي، عقب أن غادره في عام 2009 إلى فريق ريال مدريد الإسباني وذلك في أعقاب فترة أولى بدأت في عام 2003 حقق خلالها لقب “الدوري الإنجليزي” حوالي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا في عام 2008 بالعام الذي توج به في جائزة الكرة الذهبية للمرة الاولى وتكون من أصل 5.

النتائج مع عودته أن لم تكن كما يرغب، إذ حل الفريق سادسًا في الموسم الماضي، الذي قد كان رونالدو أفضل الهدافين مع حوالي 24 هدفًا في كافة المسابقات وفشل بالتالي في التأهل للدوري الأبطال.

وتراجع دوره خلال تشكيلة "الشياطين الحمر" منذ تولي إريك تن هاغ القادم من أياكس أمستردام المسؤولية بشهر مايو الماضي وعوقب في هذا الموسم بإيقافه عن مباراة تشلسي للقيام برفضه الدخول كبديل في المواجهة وذلك ضد توتنهام.