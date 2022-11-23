الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعليق كريستيانو رونالدو على فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

رونالدو
رونالدو
ads

قام النجم البرتغال كريستيانو رونالدو، بإصدار مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا ويكون بشأن فسخ تعاقده بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب "اتفاق متبادل" بين كافة الطرفين، وذلك قبل موعد المباراة الأولى لـ"برازيل أوروبا" في مونديال قطر 2022.

تعليق كريستيانو رونالدو على فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد 

ويأتي رحيل اللاعب رونالدو عن يونايتد عقب المقابلة التلفزيونية المدوية التي قد أجراها الأسبوع الماضي وقال بها إنه شعر "بالخيانة" من خلال مسؤولي النادي متهمًا أحد الأشخاص بمحاولة إطاحته وأنه لا يكونّ احترامًا للمدرب الهولندي المدرب إريك تن هاغ.

وجاء ببيان للنادي "كريستيانو رونالدو سوف يغادر مانشستر يونايتد باتفاق يكون متبادل و بمفعول فوري" وذلك قبل قرابة حوالي 6 أشهر من نهاية عقده.

وقال رونالدو ببيانه الرسمي الذي قد اختص به صحيفة "ميرور" البريطانية: "عقب المحادثات مع مانشستر يونايتد قد اتفقنا بشكل متبادل على الإنهاء للعقد مبكرًا".

وأوضح النجم البرتغالي: قائلا "أنا أحب مانشستر يونايتد وأعشق المشجعين، وهذا لن سيتغير أبدًا، ومع ذلك يبدو أن في هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي للقيام بالبحث عن تحدٍ جديد".

واختتم رونالدو في بيانه الرسمي: أن "أتمنى للفريق كل النجاح خلال الفترة المتبقية من الموسم وبالمستقبل".

الفترة الأخيرة للاعب رونالدو

عاد رونالدو بصيف 2021 إلى فريق مانشستر يونايتد قادمًا من فريق يوفنتوس الإيطالي، عقب أن غادره في عام 2009 إلى فريق ريال مدريد الإسباني وذلك في أعقاب فترة أولى بدأت في عام 2003 حقق خلالها لقب “الدوري الإنجليزي” حوالي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا في عام 2008 بالعام الذي توج به في جائزة الكرة الذهبية للمرة الاولى وتكون من أصل 5. 

رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كريستيانو رونالدو

أساطير الشطرنج.. هل تنبأت «لوي فيتون» بمصير رونالدو وميسي في المونديال؟

النتائج مع عودته أن لم تكن كما يرغب، إذ حل الفريق سادسًا في الموسم الماضي، الذي قد كان رونالدو أفضل الهدافين مع حوالي 24 هدفًا في كافة المسابقات وفشل بالتالي في التأهل للدوري الأبطال.

وتراجع دوره خلال تشكيلة "الشياطين الحمر" منذ تولي إريك تن هاغ القادم من أياكس أمستردام المسؤولية بشهر مايو الماضي وعوقب في هذا الموسم بإيقافه عن مباراة تشلسي للقيام برفضه الدخول كبديل في المواجهة وذلك ضد توتنهام. 

تعليق كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو فسخ عقده نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو مانشستر يونايتد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم للمديريات التعليمية بشأن الامتحانات

ياسين الرديسى: شعرت بالفخر لحصول فيلم «نرجعلك» على تنويه خاص من مهرجان القاهرة

أول رد من تعليم القاهرة على أزمة جداول امتحانات شهر نوفمبر

13 ديسمبر.. انطلاق مؤتمر «نفاذ رقمي للجميع» بالمنطقة العربية

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ بعض المشروعات التنموية والخدمية بحي غرب شبين الكوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟

بينهم حالة ميؤوس منها.. ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين فى تفجيرات القدس لـ22

مقتل إسرائيلى وإصابة 14 آخرين فى انفجارين قرب محطة حافلات