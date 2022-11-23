أبرزها الكوارع والأسماك.. استشارى تغذية يقدم روشتة لشعر أكثر قوة «فيديو»

قدم الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، روشتة علاجية للفتيات لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه وجعله يبدو بشكل صحي.

وقال "ناجي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، إن الشعر يحتاج السوائل والحديد وفيتامين أ وفيتامين هـ حتى ينمو بشكل صحي، لافتاً إلى أن المياه أساس تركيبه وجذور الشعر، ناصحاً بضرورة شرب 2 لتر مياه في الشتاء و3 لترات في الصيف، مع تناول عصائر فاكهة بكثرة.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أن فيتامين أ يوجد في الفلفل الألوان والجزر والفواكه، وفيتامين هـ في الأسماك والمكسرات، والحديد في البروكلي والسبانخ والخرشوف والباذنجان واللحوم.

كما نوه بأن الشعر بحاجة لبروتين من نوع خاص يوجد في الأسماك، مع تناول الكولاجين ونخاع العظم الموجود في الكوارع، مشددًا على أن الكوارع ونخاع العظم مفيد جدًا للشعر عند تناوله كغذاء.

وأشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أن استخدام الزيوت النباتية مثل الجرجير والزيتون مفيد جدًا للشعر، والنخاع مهم جدًا للشعر.