«الصحة»: طفلان بين كل 100 يحتاجون لدخول المستشفى للعلاج من الفيروس المخلوى

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل جديدة حول الفيروس المخلوى التنفسى، موضحة أنه فيروس ذو أعراض تنفسية يتزايد انتشاره قبل بداية فصل الشتاء، مضيفة: "يصاب به معظم الأطفال عند بلوغهم عمر العامين".



وأضافت وزارة الصحة والسكان وفق تقريرها: "يسبب الفيروس المخلوى التنفسى مرض خفيف شبيه بالبرد، لكنه قد يتسبب فى إصابة الأطفال بمضاعفات شديدة مثل التهاب القصيبات الهوائية والالتهاب الرئوى".



وأضافت وزارة الصحة والسكان: "قد يحتاج طفل إلى طفلين من كل 100 طفل تقل أعمارهم عن 6 أشهر مصاب بعدوى الفيروس المخلوى إلى الدخول للمستشفيات لاحتياجهم إلى الأكسجين والسوائل الرئوية، وأن أوضاعهم تتحسن ويخرجوا فى غضون أيام".



وأوضحت أن الأعراض تتمثل فى الحمى والرشح والإسهال والقئ واحتقان بالحلق، كما يحتاج الطفل إلى زيارة الطبيب المختص عند ظهور الأعراض لتلقى الرعاية والعلاج، وفى حالة ملاحظة صعوبة فى التنفس أو زرقان فى الجلد على الأطفال يجب التوجه إلى المستشفى على الفور.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد أى أبحاث علمية تفيد بالربط بين لقاح كورونا وظهور الفيروس المخلوى التنفسي.



وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية الوعى الأسرى بالتعامل مع الأمراض الفيروسية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وحذرت من استخدام المضادات الحيوية وحقنة البرد القاتلة التى يلجأ إليها المواطنون داخل الصيدليات دون طبيب مختص.



وأكدت أنه لا يوجد مضاد حيوى لعلاج هذا المرض لأنه «فيروسي» وليس «بكتيري»، ولا يوجد لقاح له حتى الآن، بسبب التغير الدورى فى بروتينات الفيروس، لكن هناك علاجا يتم إعطاؤه للأطفال فى سن صغيرة، مؤكده أن أهم طرق علاج الأعراض البسيطة هى الراحة المنزلية، واستخدام مخفضات الحرارة بإرشادات الطبيب، محذرًا من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية فى مثل هذه الحالات المرضية.



ووجهت الوزارة عددًا من النصائح لأولياء الأمور لحماية أطفالهم من الإصابة بالفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، أهمها غسيل اليدين باستمرار، والتنظيف المستمر للأسطح، وتهوية الغرف بشكل جيد، وعدم تقبيل الأطفال فى مثل هذه الأوقات، كما وجهت عددًا من النصائح لتعزيز مناعة الأطفال منها كثرة شرب السوائل وتناول الأغذية التى ترفع المناعة، وتناول الفواكه التى تحتوى على فيتامين سي.