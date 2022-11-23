الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

برلمانية: مصر تجني ثمار قوة قيادتها ورشدها في إدارة السياسات الخارجية

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة
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قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للبنوك، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره التركى رجب طيب أردوغان أثناء افتتاح مونديال كأس العالم بقطر، حدث مهم، وله دلالة كبيرة على بدء تحرك المياه الراكدة بين الدولتين، ويؤكد نجاح الدولة المصرية  فى إدارة مشهد السياسة الخارجية بامتياز وبتوزان، وأن مصر الأن تجني ثمار قوة القيادة السياسية ورشدها.

وأضافت درويش في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية تتعامل مع الملف الخارجي، والتحديات القادمة من الخارج ،بحكمة، ووضعت الأمن القومي المصري كخط أحمر، وتمسكت بحقوقها المشروعة في الحفاظ على جبهتها الداخلية من تحديات ومخاطر "الخارج"، دون اتباع أي ممارسات غير أخلاقية وجعلت الباب"موارباً" وأياديها ممدودة لكل من يرغب في السلام والتنمية وكل من يرفض الإرهاب بكافة أنواعه، وممارساته التي لا تُغنيِ ولا تُثمن من جوع.

وأكدت درويش على تجديد ثقتها في إدارة الدولة بقيادة الرئيس السيسي للسياسات الخارجية والداخلية، موضحة أن تلك السياسات تحطمت أمامها كل مخططات قوى وأهل الشر، وفتحت الأفاق نحو جمهورية جديدة وتنمية ومشروعات عملاقة، ووفرت حماية اجتماعية لمواطنيها لمواجهة التحديات الراهنة، وهي السياسات التي يشعر بها المواطن المصري الذي يواصل دعمه لدولته في مواجهة كل المخاطر والأزمات.

وكانت قد أعلنت النائبة سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تنفيذ خطة  لتطوير النشاط النقابي على المستويين المحلي والخارجي بما يعظم من جهود الدولة المصرية واقامه الجمهورية الجديدة.

وأعربت سولاف عن سعادتها وجميع العاملين بالمؤسسات المصرفية والاقتصادية بالنجاح الباهر الذى حققه المؤتمر العالمي للمناخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية كوكب الأرض والقضاء على الملوثات البيئية على مستوى دول العالم والدعوة نحو تحقيق الأمن والسلام الاقتصادى والاجتماعي لشعوب العالم.

النائبة سؤلاف درويش القيادة السياسية السياسات الخارجية لجنة القوى العاملة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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