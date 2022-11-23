الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أول محمد زكى يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره اليونانى فى مجال البحث والإنقاذ

الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكى
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وقع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ونيكولاوس بانايوتوبولوس، وزير الدفاع اليونانى، مذكرة تفاهم فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى بين الجانبين المصرى واليونانى، وذلك بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، ونظيره اليونانى نيكوس ديندياس.

ونصت مذكرة التفاهم على تقديم كل أوجه الدعم بين الجانبين، بما يحقق التكامل فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى.

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وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية فى مختلف المجالات العسكرية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع اليونانى عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل فى محيطيها الإقليمى والدولى، متمنيًا أن تشهد المرحلة المقبلة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى لكلا البلدين.

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أعقب ذلك عقد لقاء بين الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، مع نظيره اليونانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى إطار تدعيم مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واليونانية.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول كونستانينيوس فلورس، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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