الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين في «خلية العجوزة الإرهابية»

جريدة الدستور
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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم محاكمة 43 متهماً، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية أحمد مصطفى.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهماً بتولى وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

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