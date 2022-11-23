الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر استئناف ابنة رشوان توفيق على حكم صادر لوالدها في دعوى «الشاليهات»

جريدة الدستور
ads

تنظر الدائرة العاشرة مدني استئناف عالي جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، استئناف آية رشوان توفيق على الحكم الصادر لوالدها برفض الدعوى التي طالبت فيها ببطلان قسمة شاليهات رأس سدر.

وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشريات- تعاقد الأخير على شراء الشالية بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل. ولقد نص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.

كما أن المدعية تمتلك عن والدتها شاليهًا آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائي والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته، طرفًا أول بائعًا، والمعلن إليهما الثانية والثالثة -كطرف ثان مشتر- تعاقد الأخيرات على شراء الشاليه رقم 9 بمشروع اتحاد الملاك برأس سدر، وتم هذا البيع نظير مبلغ مائة ألف جنيه.

ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

الفريق أول محمد زكى يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره اليونانى فى مجال البحث والإنقاذ

وزيرا الإسكان والسياحة يناقشان التعاون فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة

حجز عاطل سرق حسابات «فيسبوك» من السيدات بالإسكندرية

رئيس الوزراء يتابع جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال

سكرتير عام محافظة مطروح يلتقي المشاركين بفوج رحلات «اعرف بلدك» بواحة سيوة

محافظ بورسعيد يستقبل القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لبحث سبل التعاون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 14 آخرين فى انفجارين قرب محطة حافلات

الاحتلال يغلق شوارع رئيسية بمدينة القدس بعد انفجارين متتاليين

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى فى نابلس