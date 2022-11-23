كثافات مرورية على الطريقين الدائري والزراعي

شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي، صباح اليوم، كثافات مرورية، فيما كثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف مدير المرور، بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب في كثافات مرورية بالطرق.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، قد واصلت توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6106 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات، 2536 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وضبط 204 مخالفات سير بدون تراخيص 15 مخالفة موقف عشوائي 17 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.