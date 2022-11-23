أخبار فاتتك| تطورات إصابة ياسر الشهرانى.. ومصطفى فهمى يكشف سر رشاقته

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المتنوعة التي جاءت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، والتي ترصدها «الدستور» لكم في نشرة «أخبار فاتتك».

تطورات إصابة ياسر الشهرانى.. كسر ونزيف واللاعب إلى ألمانيا

أكد عاطف الأحمدي، الناقد الرياضي السعودي، أن فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في أولى جولات كأس العالم بمثابة فوز للأمة العربية كاملة.

وقال عاطف الأحمدي، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج "علي مسئوليتي" إنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم.

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مصطفى فهمى يكشف سر رشاقته.. ويهنئ شقيقه بنجاح مهرجان القاهرة السينمائى

هنأ الفنان مصطفى فهمي، شقيقه حسين وإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، لأنه مجهود كبير لمهرجان مصري، متابعًا: "ردود الأفعال من الوسط وخارجة والإعلاميين والصحافة كلها كانت سعيدة وتمدح في المهرجان والمهرجانات السابقة كانت على نفس المستوى".

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جوتيريش يدعو العالم إلى دعم «تحالف الحضارات» ماليًا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، دول العالم إلى "الدعم المادي لتنفيذ مبادرة تحالف الحضارات".

جاء ذلك في كلمة ألقاها جوتيريش في مائدة مستديرة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بمدينة فاس المغربية.

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إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى فى نابلس

أصيب 5 فلسطينيين بجراح والعشرات بحالات احتناق، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل الأناضول، إن طواقمها "تعاملت مع 5 إصابة بالرصاص الحي بينها إصابتان خطيرتان".

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مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة و«توك توك» بصحراوى الإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران في حادث تصادم وقع مساء اليوم الثلاثاء، بين سيارة و"توك توك" بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

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