«الباز»: ياسين التهامى أسطورة مثل أم كلثوم ويتربع على القمة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إنه يكشف في كتابه الجديد «ياسين التهامي أسرار عميد دولة المداحين»، ما لا يعرفه أحد عن الشيخ ياسين التهامي، ويناقش التصوف المصري، وكيف يمكن أن يكون علاجا لأشكال التطرف.

وأضاف «الباز»، خلال لايف «البساط أحمدي»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «الشيخ ياسين التهامي، يعرفه الناس كمنشد، ويقع الملايين في أسر إنشاده»، لافتًا إلى أن «الكتاب يكشف من أين جاء التهامي وكيف تكوّن وحافظ على القمة لمدة 50 سنة كاملة، حيث بدأ الإنشاد عام 1976، ليصبح أسطورة مثل أسطورة الست أم كلثوم في تربعها على القمة».

وأشار إلى أن الكتاب يتناول أيضا علاقة الشيخ ياسين التهامي مع أم كلثوم، كما يتطرق لجزء من سيرة مصر وتاريخها ودولة المداحين، وكيف يمارس المصريون إيمانهم بشكل حقيقي، ويعبرون عن حبهم لله بدون مزايدة ولا تبني لأفكار متطرفة.