الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كيف تخدم تكنولوجيا الرى الذكية بطولة كأس العالم فى قطر؟

استاد كأس العالم
استاد كأس العالم
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قالت وكالة "سي إن اس" للأنباء الصينية، إنه تم تشغيل تقنية الري الذكية الموفرة للمياه في قطر بالتزامن مع افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم الأحد الماضي.

وتستخدم التكنولوجيا التي طورتها جامعة نينجشيا، والتي تم نشرها في ملعب كأس العالم لكرة القدم هذا العام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لرفع ونقل المياه من باطن الأرض، وتستخدم إنترنت الأشياء لتحقيق تحكم ذكي في الري.

في أغسطس 2020، توصلت الجامعة إلى اتفاق مع الحكومة القطرية بشأن التكنولوجيا، والتي لديها أكثر من 30 براءة اختراع في الصين.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الجامعة مع قطر في مشاريع تشمل الغذاء وحماية البيئة والتشجير والزراعة ذات الكفاءة المائية.

في السنوات الأخيرة ، أنشأت جامعة نينجشيا مختبرين دوليين مشتركين وسبع قواعد تجريبية تجريبية للري الموفر للمياه في عمان ومصر، كما دربا مجموعة من الفنيين للدول العربية.

وتم تطبيق الإنجازات العلمية والتكنولوجية لنينجشيا على نطاق واسع في الأجزاء القاحلة من عمان والإمارات العربية المتحدة ومصر ودول أخرى.

وعرض تقنيات الري الموفرة للمياه ذات الصلة ونشرها في أكثر من 10مزارع ملكية تغطي حوالي 2000 مو "حوالي 133 هكتارًا" في عمان، فهي قادرة على توفير حوالي 34 في المائة من المياه أكثر من الري بالتنقيط المحلي.

ويعد مونديال 2022 هو الأول على الإطلاق الذى يقام فى العالم العربي، والثانى الذي يقام فى قارة آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء.

التكنولوجية الحكومة القطرية الرى بالتنقيط العالم لكرة القدم الطاقة الشمسية العربية المتحدة

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