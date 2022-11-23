تقرير فرنسى: 400 مليون يورو لتحسين إمدادات دعم العمل المناخى المصرى

قال موقع "أفريك ٢١" الفرنسي المعني بالشأن الإفريقي، إن بنك الاستثمار الأوروبي يوسع محفظته التمويلية في مصر بـ٤٠٠ مليون يورو لتحسين إمدادات مياه الشرب وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بهدف دعم العمل المناخي المصري.

جاء هذا التعهد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للمناخ "COP27" في شرم الشيخ، وسيتم تقديم القرض بقيمة 400 مليون يورو، بينما أعلنت الحكومة المصرية عن البرنامج الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، والذي يركز على المشاريع الخضراء، في يوليو 2022.

وقال التقرير إن ذلك في قطاعي المياه والصرف الصحي "السائل"، وسيتم استخدام تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لبناء العديد من البنى التحتية، وزيادة إمدادات المياه للمزارعين، بالإضافة إلى الأسر، وخاصة الزراعة التي تستهلك 70 إلى 80٪ من موارد المياه.

ومن المقرر أن توفر محطات معالجة المياه الجديدة التي تم بناؤها بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي المياه المعاد تدويرها لري المساحات الخضراء والري، سيساعد هذا المورد المائي البديل أيضًا في تقليل سحب المياه العذبة من نهر النيل للري والأنشطة الأخرى، والهدف النهائي هو توفير ما يقرب من 2 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويًا في مصر.

وستضيف مبلغ 400 مليون يورو الذي أعلنه بنك الاستثمار الأوروبي إلى حزمة بقيمة 1 مليار يورو قدمها بالفعل البنك الأوروبي إلى مصر لتنفيذ مشاريع مياه الشرب وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

كان آخر تمويل لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر في يناير 2020، وكان القرض البالغ 120 مليون يورو لتوسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية غرب عن طريق إضافة وحدات جديدة لمعالجة ما لا يقل عن 600000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير معالجة ثانوية لمياه الصرف الصحي، مما يسمح بإعادة استخدامها. سيتم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصيانة المساحات الخضراء في الإسكندرية أو للزراعة.