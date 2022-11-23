إيرث: كوب27 انتهى بصفقة تاريخية لمساعدة البلدان النامية

قالت منظمة "ايرث" العالمية، إن مؤتمر المناخ كوب27 انتهى بصفقة تاريخية بانشاء صندوق "الخسائر والأضرار" لمساعدة البلدان النامية على مواجهة تداعيات تغير المناخ.

ورحبت البلدان النامية بالاتفاق الذي طال انتظاره بشأن صندوق الخسائر والأضرار، في غضون ذلك، وأعرب الاتحاد الأوروبي ودول أخرى عن خيبة أمله إزاء الالتزامات الضائعة لتمديد تعهد غلاسكو بالتخفيض التدريجي للفحم ليشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري.

وبعد تمديد المحادثات ليوم واحد وتأجيل الكشف عن النص، تبنى الوزراء اتفاقا نهائيا في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي منهيا أكثر من أسبوعين من المفاوضات في شرم الشيخ.

وتتضمن الصفقة صندوقًا للخسائر والأضرار لمساعدة الدول النامية على التعامل مع الضرر الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري وهي نتيجة تاريخية احتفلت على نطاق واسع بين الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي في العالم.

يهدف الصندوق إلى مساعدة البلدان "المعرضة بشكل خاص" لتغير المناخ، كما جاء في النص النهائي.

من المرجح أن يتم تحديد من سيشرف على الصندوق بالإضافة إلى المبلغ الذي يجب دفعه ولمن يجب أن يتم في قمة المناخ في العام المقبل بناءً على التوصيات المنصوص عليها في اتفاقية COP27 النهائية.

قال أنتيخوا وبربودا رئيس مجموعة الدول الجزرية الصغيرة مولوين جوزيف: "لقد تم إنجاز مهمة في طور الإعداد لثلاثين عامًا"، "لقد تحمل وزراؤنا ومفاوضونا ليال بلا نوم وأيامًا لا نهاية لها في سلسلة مكثفة من المفاوضات - ولكن بعد الألم يأتي التقدم".

على الرغم من الصفقة غير المسبوقة بشأن التعويضات المناخية ، شعر الكثيرون بخيبة أمل إزاء عدم وجود التزامات لتوسيع تعهد COP26 بخفض انبعاثات الفحم التدريجي لجميع أنواع الوقود الأحفوري - بما في ذلك الغاز والنفط، في حين أن الصفقة لم تصل إلى النص النهائي ، فإن أكثر من 80 دولة تلتزم الآن بالتعهد بإنهاء جميع أنواع الوقود الأحفوري ومن المتوقع أن تثار هذه القضية في COP28 في دبي العام المقبل.

ودعم الأمين التنفيذي لتغير المناخ في الأمم المتحدة، سيمون ستيل، الصفقة، مطمئنًا إلى أنها "تعطي الإشارات السياسية الرئيسية التي تشير إلى حدوث التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري."