الإسماعيلى يبحث عن فوزه الأول فى الدورى أمام فاركو بالإسكندرية

بعد توقف دام 22 يوما تعود الحياة لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات من مؤجلات الأسبوع الرابع في الخامسة مساء اليوم أهمها من الناحية الجماهيرية مباراة فاركو والإسماعيلي باستاد الإسكندرية.

فاركو بقيادة مدربه البرتغالي نونو ألميدا يحتل المركز السادس برصيد 5 نقاط من الفوز على حرس الحدود بهدف والتعادل مع البنك الأهلي 1-1 والمقاولون بدون أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة الثامنة والتقدم للمركز الثالث في جدول الدوري.

ويعتمد فاركو على دفاعه القوي، حيث اهتزت شباك الفريق مرة واحدة في ثلاث مباريات لكنه يعاني من الناحية الهجومية وسجل هدفين فقط بينهما هدف من ركلة جزاء في مباراة البنك الأهلي والغريب أن فاركو سجل الهدفين في الوقت بدل الضائع.

في المقابل يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر بدون نقاط بعد هزيمته أمام الأهلي بهدف وغزل المحلة 1-2 وله مباراة مؤجلة مع فيوتشر من الأسبوع الثالث ويسعى الفريق لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم حتى لايتكرر ماحدث الموسم الماضي الذي عانى الفريق خلاله من شبح الهبوط خاصة في ظل إكتمال صفوف الفريق وعودة محمد نصر وباسم مرسي وجاهزية باهر المحمدي.

الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الإسماعيلى اختار 23 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي وعصام صبحي ومحمد نصر وكريم عرفات وعمرطارق الوحش ومحمد بيومي ومحمد حسن وعماد حمدي وصالح جمعة ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي ومصطفى فارس وياو أنور وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وباسم مرسي وحازم مرسي.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده هاني عبد الفتاح وأسامة السيد ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا ومحمد علاء حكم فيديو و خالد حسين مساعد حكم فيديو.