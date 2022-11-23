الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا والناتو يبحثان مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
ads

بحث وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن وأمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، مواصلة تقديم الدعم إلى أوكرانيا.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، فإن الوزير بلينكن "تحدث هاتفيا مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو يومي 29 و 30 نوفمبر في بوخارست برومانيا".
وأضاف البيان ان "بلينكن وستولتنبرغ بحثا أولويات الاجتماع، بما في ذلك مواصلة الدعم لأوكرانيا وتعزيز الردع والدفاع في الحلف وتعزيز المرونة".
وتابع أن كلا المسؤولين "أعربا أيضا عن دعمهما المتواصل لعملية انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو".
يشار أنه في 18 مايو الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا باتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى فى نابلس

الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص الجيش الإسرائيلى فى نابلس

نجمة المهرجان تتحدى إطلالات حفل الختام.. يسرا بالأزرق الملكى كالأميرة

سميرة أحمد تهنئ الرئيس بعيد ميلاده: مستعدة للمشاركة فى أى عمل للبلد مجانًا

الآلاف يترددون على الساحة الهاشمية فى الليلة الختامية لمولد الحسين (صور)

بفستان برتقالى وقصّة فرعونية.. بسنت شوقى تخطف الأنظار فى ختام القاهرة السينمائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية