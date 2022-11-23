أمريكا والناتو يبحثان مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن وأمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، مواصلة تقديم الدعم إلى أوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، فإن الوزير بلينكن "تحدث هاتفيا مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو يومي 29 و 30 نوفمبر في بوخارست برومانيا".

وأضاف البيان ان "بلينكن وستولتنبرغ بحثا أولويات الاجتماع، بما في ذلك مواصلة الدعم لأوكرانيا وتعزيز الردع والدفاع في الحلف وتعزيز المرونة".

وتابع أن كلا المسؤولين "أعربا أيضا عن دعمهما المتواصل لعملية انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو".

يشار أنه في 18 مايو الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا باتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار.