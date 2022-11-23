السعودية تدعم دول الساحل الأفريقى بمدرعات خفيفة

وقعت السعودية ودول مجموعة الساحل الأفريقي، الثلاثاء، اتفاقا في نواكشوط تقدم بموجبه الرياض مجموعة من المدرعات الخفيفة للدول الأعضاء في المجموعة.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، جرى توقيع الاتفاق بمقر قيادة أركان الجيش الموريتاني في نواكشوط بحضور مدير إدارة التعاون الدولي بقيادة الأركان السعودية يوسف الطاسان وممثلين عن موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

ولم يحضر أي ممثل عن مالي حفل توقيع الاتفاق، بينما لم يذكر المصدر ما إن كانت باماكو ستستفيد من هذا الدعم أم لا.

ومجموعة الساحل تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون تأسس عام 2014، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية يضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي.​​​​​​​

وقال مدير إدارة التعاون الدولي بقيادة الأركان السعودية يوسف الطاسان، في كلمة له بالمناسبة إن "الهدف من هذا الدعم مساعدة دول الساحل الإفريقي في جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار لشعوبها" وفق الوكالة الموريتانية.

ولفت الطاسان إلى أنه "بموجب الآلية التي تم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية سيتم تسليم الحصة الخاصة بكل دولة على حدة عبر مينائها أو ميناء إحدى الدول المجاورة لها بالنسبة للدول التي لا تتوفر على واجهة بحرية".

ومن جانبه، قال مدير المديرية المركزية للعتاد بقيادة الأركان العامة للجيش الموريتاني محمد فال الرايس، إن "من شأن هذا الدعم مساعدة بلدان الساحل في التصدي لظاهرة الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار لشعوب المجموعة".

وأضاف في كلمة بالمناسبة نفسها: "هذا الدعم سيساهم لامحالة في دحر الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار في محيط مجموعة الخمس في الساحل".

وتنشط بمنطقة الساحل الأفريقي العديد من التنظيمات المتطرفة، بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب"، حيث تشن من حين لآخر هجمات تستهدف ثكنات عسكرية وأجانب بدول الساحل، خصوصا في مالي.

ويأتي هذا الدعم السعودية في وقت تصاعدت فيه التوترات بين عدد من بلدان الساحل الإفريقي خصوصا مالي، والدول الأوروبية بعد أن سمحت باماكو لمجموعة "فاغنر" بالانتشار على أراضيها.

وأعلنت فرنسا في وقت سابق من العام الحالي، أنها ستسحب قوتها من مالي بعد تدهور العلاقات مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة عام 2020.

كما أعلن عدد من الدول الأوروبية أيضا سحب قواتها من بعثة حفظ السلام في مالي، بذريعة أن باماكو باتت "تعتمد على المرتزقة الروس" ما يقوض الاستقرار.