الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تدعم دول الساحل الأفريقى بمدرعات خفيفة

السعودية
السعودية
ads

وقعت السعودية ودول مجموعة الساحل الأفريقي، الثلاثاء، اتفاقا في نواكشوط تقدم بموجبه الرياض مجموعة من المدرعات الخفيفة للدول الأعضاء في المجموعة.
ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، جرى توقيع الاتفاق بمقر قيادة أركان الجيش الموريتاني في نواكشوط بحضور مدير إدارة التعاون الدولي بقيادة الأركان السعودية يوسف الطاسان وممثلين عن موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
ولم يحضر أي ممثل عن مالي حفل توقيع الاتفاق، بينما لم يذكر المصدر ما إن كانت باماكو ستستفيد من هذا الدعم أم لا.
ومجموعة الساحل تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون تأسس عام 2014، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية يضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي.​​​​​​​
وقال مدير إدارة التعاون الدولي بقيادة الأركان السعودية يوسف الطاسان، في كلمة له بالمناسبة إن "الهدف من هذا الدعم مساعدة دول الساحل الإفريقي في جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار لشعوبها" وفق الوكالة الموريتانية.
ولفت الطاسان إلى أنه "بموجب الآلية التي تم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية سيتم تسليم الحصة الخاصة بكل دولة على حدة عبر مينائها أو ميناء إحدى الدول المجاورة لها بالنسبة للدول التي لا تتوفر على واجهة بحرية".
ومن جانبه، قال مدير المديرية المركزية للعتاد بقيادة الأركان العامة للجيش الموريتاني محمد فال الرايس، إن "من شأن هذا الدعم مساعدة بلدان الساحل في التصدي لظاهرة الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار لشعوب المجموعة".
وأضاف في كلمة بالمناسبة نفسها: "هذا الدعم سيساهم لامحالة في دحر الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار في محيط مجموعة الخمس في الساحل".
وتنشط بمنطقة الساحل الأفريقي العديد من التنظيمات المتطرفة، بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب"، حيث تشن من حين لآخر هجمات تستهدف ثكنات عسكرية وأجانب بدول الساحل، خصوصا في مالي.
ويأتي هذا الدعم السعودية في وقت تصاعدت فيه التوترات بين عدد من بلدان الساحل الإفريقي خصوصا مالي، والدول الأوروبية بعد أن سمحت باماكو لمجموعة "فاغنر" بالانتشار على أراضيها.
وأعلنت فرنسا في وقت سابق من العام الحالي، أنها ستسحب قوتها من مالي بعد تدهور العلاقات مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة عام 2020.
كما أعلن عدد من الدول الأوروبية أيضا سحب قواتها من بعثة حفظ السلام في مالي، بذريعة أن باماكو باتت "تعتمد على المرتزقة الروس" ما يقوض الاستقرار. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

السعودية تدعم دول الساحل الأفريقى بمدرعات خفيفة

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى للتصالح فى مخالفات البناء

البنتاجون: نتابع التطورات بسوريا وندعو لخفض التصعيد

نسألك يا رب أن ترزقنا الفرج.. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

اجتماع أممى حول حول الوضع بإيران

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية