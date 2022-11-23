الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: نتابع التطورات بسوريا وندعو لخفض التصعيد

البنتاجون
البنتاجون
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قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينغ إن بلادها تتابع التطورات في سوريا، داعية إلى خفض التصعيد.
وأفادت في المؤتمر الصحفي اليومي، الثلاثاء، أن البنتاجون يواصل متابعة ما يحدث في الميدان، مضيفة بالقول: "ندعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد بكافة أبعاده".
وادعت سينغ أن كافة الهجمات التي تقوم بها الأطراف في المنطقة تؤثر على القتال ضد داعش، مشيرة أن الولايات المتحدة لم تغير من انتشارها في المنطقة.
وفي معرض ردها على سؤال حول من تقصد بـ "كافة الأطراف" تهربت سينج من الإجابة بقولها: "شاهدتم من المصادر المفتوحة تعرض تركيا الأسبوع الماضي لهجوم، ثم رأينا ضربات جوية في العراق وسوريا، ندعو الأطراف لوقف كافة الصراعات".

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