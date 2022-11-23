إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى فى نابلس

أصيب 5 فلسطينيين بجراح والعشرات بحالات احتناق، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل الأناضول، إن طواقمها "تعاملت مع 5 إصابة بالرصاص الحي بينها إصابتان خطيرتان، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي بنابلس".

وقال مسعفون ميدانيون للأناضول، إنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل مباشرة على طواقمها مما أدى لإلحاق الضرر في إحدى مركباتها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الجمعية إن طواقمها "تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في اليد خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي بنابلس".

وقال شهود عيان للأناضول في وقت سابق، إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، برفقة جرافة عسكرية.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز.

وأشار الشهود إلى سماع أصوات لتبادل إطلاق النار، دون تفاصيل بهذا الخصوص.

ومنذ عدة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وتندلع في العادة مواجهات وتبادل إطلاق للنار في كل عملية.​​​​​​​​​​​​​​