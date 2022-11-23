الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص الجيش الإسرائيلى فى نابلس

قتل طفل فلسطيني، وأصيب 5 بجراح، والعشرات بحالات اختناق، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل الأناضول، "استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة (16 عاما) متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي بينها إصابة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي بنابلس.

وقال مسعفون ميدانيون للأناضول، إنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل مباشرة على طواقمها مما أدى لإلحاق الضرر في أحد مركباتها.