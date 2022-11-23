نجم الزمالك يعود من بلاده وينتظم فى التدريبات

عاد منذ قليل إلى القاهرة البنيني سامسون أكينولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمًا من بلاده بعدما تأخر اللاعب في العودة للقلعة البيضاء في الفترة الماضية.

وكان من المفترض أن يصل اللاعب البنيني إلى القاهرة الإثنين الماضي، لكنه تأخر في العودة بداعي تجديده لجواز سفره، مما دفع مسؤولي النادي لتطبيق لائحة العقوبات عليه.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب إستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويظهر سامسون في تدريبات الفريق الأبيض اليوم الأربعاء استعدادًا للفترة المقبلة، وسيكون سامسون خارج حسابات الزمالك في لقاء المصري المقبل في الكأس.