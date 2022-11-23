الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب: الانتخابات كانت عارًا وغير نزيهة

ترامب
ترامب
ads

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى إعادة التصويت في انتخابات التجديد النصفي في ولاية واحدة على الأقل، ووصف التصويت بأنه كان عارا على البلاد.

وكتب  ترامب على شبكة "تروث سوشيال" الاجتماعية: "كان التصويت غير نزيه وينبغي على الأقل إعادة الانتخاب في ولاية أريزونا".

وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في 16 نوفمبر، الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي على فوز حزبه بأغلبية المقاعد في الانتخابات التمهيدية.

وبحسب توقعات وسائل الإعلام الأمريكية، سيحصل الجمهوريون على 219 مقعدا في مجلس النواب ويستحوذوا على الأغلبية، بينما سيحصل الديمقراطيون على 212 مقعدا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 23-11-2022

بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-11-2022

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 23-11-2022

السيطرة على حريق كبير بمخلفات زراعية بقرية ترسا بالفيوم

أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

تقرير فرنسى: 400 مليون يورو لتحسين إمدادات دعم العمل المناخى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية