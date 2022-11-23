ترامب: الانتخابات كانت عارًا وغير نزيهة

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى إعادة التصويت في انتخابات التجديد النصفي في ولاية واحدة على الأقل، ووصف التصويت بأنه كان عارا على البلاد.

وكتب ترامب على شبكة "تروث سوشيال" الاجتماعية: "كان التصويت غير نزيه وينبغي على الأقل إعادة الانتخاب في ولاية أريزونا".

وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في 16 نوفمبر، الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي على فوز حزبه بأغلبية المقاعد في الانتخابات التمهيدية.

وبحسب توقعات وسائل الإعلام الأمريكية، سيحصل الجمهوريون على 219 مقعدا في مجلس النواب ويستحوذوا على الأغلبية، بينما سيحصل الديمقراطيون على 212 مقعدا.