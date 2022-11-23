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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
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بحث مستمر على مدار الساعة عن أسعار الذهب في مصر الذي يختلف بصورة غير معقولة كل فترة زمنية ما بين الارتفاع الشديد والانخفاض الضعيف وهو ما توفره الدستور للساعين والباحثين عن أسعار الذهب سواء من أجل شراءه كي يكون مخزن وحافظ لتحويشة العمر أو للمقبلين على الزواج والذين تبدأ أولى خطواتهم بالشبكة اي قطع الذهب المختلفة الأشكال والأوزان.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

ومع البحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022 نجد أنه عاد للصعود من جديد وخاصة الذهب من  عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا ورواجًا في مصر حيث وصل إلى 1335 جنيه للبيع و1325 جنيه للشراء.

 

نوضح لكم جدول الأسعار للذهب في مصر اليوم 

عيار 24

1525.75بيع

1514.25شراء

 

عيار 22

1398.5 بيع

1388شراء

 

عيار 21

1335بيع

1325شراء
 

عيار 18
1144.25 بيع
1135.75 شراء

 

عيار 14
890  بيع
883.25 شراء

 

عيار 12
762.75 بيع
757.25شراء 

 

أسعار الذهب اليوم في مصر 

جنيه ذهب
10680 بيع
11740 شراء

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 156000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام نحو 78 ألف جنيه

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أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 
 

كان قد ارتفع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات  أمس الثلاثاء إلى نحو 1743 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.32%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، ما كان السبب في إحداث هذه الزيادة المرتفعة في أسعار الذهب. 

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وائل لطفي

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