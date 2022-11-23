أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022
بحث مستمر على مدار الساعة عن أسعار الذهب في مصر الذي يختلف بصورة غير معقولة كل فترة زمنية ما بين الارتفاع الشديد والانخفاض الضعيف وهو ما توفره الدستور للساعين والباحثين عن أسعار الذهب سواء من أجل شراءه كي يكون مخزن وحافظ لتحويشة العمر أو للمقبلين على الزواج والذين تبدأ أولى خطواتهم بالشبكة اي قطع الذهب المختلفة الأشكال والأوزان.
أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022
ومع البحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022 نجد أنه عاد للصعود من جديد وخاصة الذهب من عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا ورواجًا في مصر حيث وصل إلى 1335 جنيه للبيع و1325 جنيه للشراء.
نوضح لكم جدول الأسعار للذهب في مصر اليوم
عيار 24
1525.75بيع
1514.25شراء
عيار 22
1398.5 بيع
1388شراء
عيار 21
1335بيع
1325شراء
عيار 18
1144.25 بيع
1135.75 شراء
عيار 14
890 بيع
883.25 شراء
عيار 12
762.75 بيع
757.25شراء
أسعار الذهب اليوم في مصر
جنيه ذهب
10680 بيع
11740 شراء
سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 156000 جنيه.
سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام نحو 78 ألف جنيه
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
كان قد ارتفع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات أمس الثلاثاء إلى نحو 1743 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.32%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، ما كان السبب في إحداث هذه الزيادة المرتفعة في أسعار الذهب.