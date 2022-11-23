أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

بحث مستمر على مدار الساعة عن أسعار الذهب في مصر الذي يختلف بصورة غير معقولة كل فترة زمنية ما بين الارتفاع الشديد والانخفاض الضعيف وهو ما توفره الدستور للساعين والباحثين عن أسعار الذهب سواء من أجل شراءه كي يكون مخزن وحافظ لتحويشة العمر أو للمقبلين على الزواج والذين تبدأ أولى خطواتهم بالشبكة اي قطع الذهب المختلفة الأشكال والأوزان.

أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

ومع البحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022 نجد أنه عاد للصعود من جديد وخاصة الذهب من عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا ورواجًا في مصر حيث وصل إلى 1335 جنيه للبيع و1325 جنيه للشراء.

نوضح لكم جدول الأسعار للذهب في مصر اليوم

عيار 24

1525.75بيع

1514.25شراء

عيار 22

1398.5 بيع

1388شراء

عيار 21

1335بيع

1325شراء



عيار 18

1144.25 بيع

1135.75 شراء

عيار 14

890 بيع

883.25 شراء

عيار 12

762.75 بيع

757.25شراء

أسعار الذهب اليوم في مصر

جنيه ذهب

10680 بيع

11740 شراء

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 156000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام نحو 78 ألف جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء



كان قد ارتفع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات أمس الثلاثاء إلى نحو 1743 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.32%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، ما كان السبب في إحداث هذه الزيادة المرتفعة في أسعار الذهب.