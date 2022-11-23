عضو مجلس الطاقة العالمى يكشف أهمية مشروع الضبعة فى توفير الطاقة (فيديو)

أوضح الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، أهمية مشروع الضبعة النووي في توفير الطاقة، قائلاً: "إن مشروع الضبعة النووي يعكس اهتمام مصر الحقيقي بالقوة النووية".

وأضاف ماهر عزيز خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن اهتمام مصر بالقوة النووية بدأ منذ ما يقرب من 60 عاما، حيث كان يمثل حلمًا من أحلام الوطنية المصرية، لافتا إلى أنه على مدى هذه السنوات حاولت الدولة المصرية تنفيذ المشروع النووي، لكن كانت هناك الكثير من العقبات التي عطلته.

وأوضح أن اللحظة المناسبة جاءت عندما تم في 19 نوفبر 2015 توقيع الاتفاقية الإطارية الحكومية والاتفاقية المالية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فكان هذا اليوم يوماً تاريخيًا.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأحداث النووية التي تمت خلال فترات متعاقبة لهذا التاريخ، حيث كانت دائماً تلك الأحداث ما تتم تحديداً خلال شهر نوفمبر، من نوفمبر 2017، ونوفمبر 2019، معقبا: "كان نوفمبر يمثل علامة فارقة في تاريخ الطاقة النووية في مصر، وبالتالي سار عيداً وطنياً للطاقة النووية".

كما أكد أن مشروع الضبعة النووي يعكس أيضاً، ما تمثله الطاقة النووية كونها شريك في غاية الأهمية في مزيج الطاقة المصري، حيث كانت مصر تتطلع دائماً إلى مشاركة الطاقة النووية في المزيج الكلي لتوليد الطاقة الكهربائية نظرا للأهمية الشديدة لتنويع مصادر الطاقة في مصر.