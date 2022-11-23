الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو مجلس الطاقة العالمى يكشف أهمية مشروع الضبعة فى توفير الطاقة (فيديو)

الدكتور ماهر عزيز
الدكتور ماهر عزيز
ads

أوضح الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، أهمية مشروع الضبعة النووي في توفير الطاقة، قائلاً: "إن مشروع الضبعة النووي يعكس اهتمام مصر الحقيقي بالقوة النووية". 

وأضاف ماهر عزيز خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن اهتمام مصر بالقوة النووية بدأ منذ ما يقرب من 60 عاما، حيث كان يمثل حلمًا من أحلام الوطنية المصرية، لافتا إلى أنه على مدى هذه السنوات حاولت الدولة المصرية تنفيذ المشروع النووي، لكن كانت هناك الكثير من العقبات التي عطلته. 

وأوضح أن اللحظة المناسبة جاءت عندما تم في 19 نوفبر 2015 توقيع الاتفاقية الإطارية الحكومية والاتفاقية المالية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فكان هذا اليوم يوماً تاريخيًا.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأحداث النووية التي تمت خلال فترات متعاقبة لهذا التاريخ، حيث كانت دائماً تلك الأحداث ما تتم تحديداً خلال شهر نوفمبر، من نوفمبر 2017، ونوفمبر 2019، معقبا: "كان نوفمبر يمثل علامة فارقة في تاريخ الطاقة النووية في مصر، وبالتالي سار عيداً وطنياً للطاقة النووية".

كما أكد أن مشروع الضبعة النووي يعكس أيضاً، ما تمثله الطاقة النووية كونها شريك في غاية الأهمية في مزيج الطاقة المصري، حيث كانت مصر تتطلع دائماً إلى مشاركة الطاقة النووية في المزيج الكلي لتوليد الطاقة الكهربائية نظرا للأهمية الشديدة لتنويع مصادر الطاقة في مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

محامى زينة يكشف دخل أحمد عز فى عام 2022

أمريكا وإسرائيل تجريان مناورات تحاكى الهجوم على إيران

«التغيرات المناخية وتأثيراتها».. فعاليات ثقافية فى محافظة أسوان

الكشف على 1150 حالة بالقافلة الطبية بقرية الناصرية ببنى مزار

عضو مجلس الطاقة العالمى يكشف أهمية مشروع الضبعة فى توفير الطاقة (فيديو)

إدانة ثلاثية لتوسيع إيران برنامجها النووى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية