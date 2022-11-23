الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تحيى الاحتفال باليوم العالمى لشجرة الزيتون

شجرة الزيتون
شجرة الزيتون
ads

تنظم وزارة الشئون الثقافة التونسية، احتفالية تحت عنوان "شجرة الزيتون.. رمز الحياة والسلام والوفاق"، وذلك بمناسبة قرار المؤتمر العام لليونسكو الخاص بإعلان اليوم العالمي لشجرة الزيتون في السادس والعشرين من نوفمبر من كل عام.


وذكر بيان للوزارة أن الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الزيتون يساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال التشجيع على حماية هذه الشجرة وتعزيز القيم التي ترمز إليها لما تقدمه من فائدة للبشرية على الصعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي.


وأضاف البيان أن شجرة الزيتون تشغل مكانة جليلة في الوجدان، وتعتبر رمزا عالميا للسلام والحكمة والوفاق منذ سالف الأزمان، ولهذه الأسباب، لا تقتصر أهمية هذه الشجرة على البلدان التي تنمو فيها، وإنما تلامس أيضا شتى شعوب الأرض".


وتابع البيان : "وفي الوقت الذي يخوض فيه العالم معركته للتصدي لتغير المناخ والتكيف مع آثاره، ثمة ضرورة متزايدة لزراعة أشجار الزيتون ورعايتها من أجل حماية التراث الثقافي والطبيعي، الذي يشمل المناظر الطبيعية الثقافية في صميم رسالة اليونسكو".

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى فى نابلس

الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص الجيش الإسرائيلى فى نابلس

نجمة المهرجان تتحدى إطلالات حفل الختام.. يسرا بالأزرق الملكى كالأميرة

سميرة أحمد تهنئ الرئيس بعيد ميلاده: مستعدة للمشاركة فى أى عمل للبلد مجانًا

الآلاف يترددون على الساحة الهاشمية فى الليلة الختامية لمولد الحسين (صور)

بفستان برتقالى وقصّة فرعونية.. بسنت شوقى تخطف الأنظار فى ختام القاهرة السينمائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية