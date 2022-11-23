الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الموريتانى: العلاقات مع المغرب امتداد لتاريخ مشترك بين الشعبين

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن العلاقات بين بلاده والمملكة المغربية ليست فقط متميزة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية ولكنها في الحقيقة امتداد لتاريخ مشترك وامتداد كذلك لمحبة خاصة تجمع الشعبين الموريتاني والمغربي.


جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الموريتاني، وزير التشغيل المغربي يونس سكوري أوهاسو، المبعوث الخاص للعاهل المغربي والذي قام بتسليم الرئيس الموريتاني رسالة خطية من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.


وأفادت الرئاسة الموريتانية بأن اللقاء كان فرصة لاستعراض العلاقات المتميزة بين البلدين.

 

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