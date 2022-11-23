الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد نصر الجبالى: الثقافة والفنون تنقذ البلاد فى أوقات الشدائد والفتن

محمد نصر الدين الجبالي
محمد نصر الدين الجبالي
ads

قال الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، أستاذ اللغة الروسية وآدابها بكلية الألسن جامعة القاهرة: لا شك أن الثقافة تلعب دورًا مهمًا في عملية التنشئة السليمة للشباب وتنمية الوعي لديهم سواء في الجانب الإنساني أو في الشعور بالانتماء الوطني والوعي بأهمية قيامهم بما عليهم من مسئوليات تجاهه.

وأوضح “الجبالي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، حول توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في الخدمات المعرفية والثقافية، وخاصة إنشاء المكتبات، بالتوازي مع خطط التطوير والتنمية العمرانية: وتلعب الثقافة دورا مهما في حياة الإنسان بشكل عام والمجتمع حيث تصبح وسيلة للحفاظ على الإرث والخبرات الإنسانية ونقلها من جيل إلى جيل والثقافة تحديدا تجعل من الإنسان شخصية ومن الفرد عضوا فاعلا في مجتمعه حيث يكتسب من خلالها المعارف واللغة والقيم والأعراف والعادات والتقاليد الخاصة بشعبه أو البشرية كلها. 

ولفت المستشار الثقافي السابق بالسفارة المصرية بموسكو محمد نصر الجبالي إلى أن: ومن شأن الثقافة والفنون أن تنقذ البلاد في أوقات الشدائد والفتن، حيث تسمح لنا بالحفاظ على هويتنا الوطنية والقومية وإعادة بناء الوطن والنهوض به كما ان أي صعود ملحوظ في مؤشرات التنمية الاجتماعية للوطن يرتبط بشكل أساسي بجذور وأصول تنتمي للثقافة الوطنية ولذا فان الدور الأساسي الذي يمكن ان تقوم به الثقافة المصرية هو التوحيد وتحقيق التضامن والوحدة المجتمعية والاستقرار ومن ثم التنمية والتطور 

ومن هنا يأتي دور المشروعات الثقافية التي تحظى باهتمام الدولة وأهمية انشاء المراكز الثقافية كالمتاحف والمكتبات وتنظيم التظاهرات الثقافية ونشر ثقافة القراءة والمعرفة بين الشباب.

وشدد “الجبالي” علي: تلعب الثقافة دورا مهما أيضا في عمليات التربية في كونها تساهم في عملية التشكيل المنظم والهادف لشخصية الإنسان بما يتفق وقواعد مجتمعنا كما تسهم أيضا في عملية التنوير بالمعنى الواسع للكلمة أي في تشكيل منظومة الإجراءات والفعاليات والمؤسسات التربوية والتعليمية .

واختتم “الجبالي” مؤكدا علي: ومن هذا المنطلق نخلص إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الثقافية جنبا إلى جنب مع المشروعات الاقتصادية لدور الثقافة في بناء شخصية الإنسان و زيادة وعيه بأهمية دوره في المجتمع و في وطنه و ضرورة مساهمته في البناء و كذا في توعيته باحترام أعرافه و تقاليده و قوانينه و الحفاظ عليه و دورها أيضا في عمليات تنوير و تثقيف الشباب و النشء و تشجيعهم على اكتساب العلم و الانفتاح على الثقافات و العوالم الأخرى و هو ما يصب في صالح الوطن و المجتمع.

محمد نصر الجبالي الثقافة والفنون تنقذ البلاد في أوقات الشدائد والفتن توجيه الرئيس بإنشاء المكتبات الانفتاح علي الثقافات

مواد متعلقة

الروائى فكرى داود: يجب تفعيل فكرة التبادل الثقافى بين المحافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى فى نابلس

الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص الجيش الإسرائيلى فى نابلس

نجمة المهرجان تتحدى إطلالات حفل الختام.. يسرا بالأزرق الملكى كالأميرة

سميرة أحمد تهنئ الرئيس بعيد ميلاده: مستعدة للمشاركة فى أى عمل للبلد مجانًا

الآلاف يترددون على الساحة الهاشمية فى الليلة الختامية لمولد الحسين (صور)

بفستان برتقالى وقصّة فرعونية.. بسنت شوقى تخطف الأنظار فى ختام القاهرة السينمائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية