الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«التغيرات المناخية وتأثيراتها».. فعاليات ثقافية فى محافظة أسوان

فعاليات ثقافية في
فعاليات ثقافية في محافظة أسوان
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انطلاقا من أهداف مؤتمر قمة المناخ “COP27” التي اقيمت بشرم الشيخ، وبرعاية الدكتورة نفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان والمخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد، عدد من المحاضرات الثقافية.

 

وأقام قصر ثقافة حسن فخر الدين محاضرة  "المناخ من مكونات البيئة الطبيعية" ألقاها عبدالله مختار أشار فيها إلى أن يقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، لافتا إلى أنه قد تكون هذه التحولات طبيعية ولكن أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ، وإن التغييرات في منطقة واحدة قد تؤدي إلى تغييرات في جميع المناطق الأخرى، تشمل عواقب تغير المناخ، من بين أمور أخرى وتدهور التنوع البيولوجي، و يمكن أن تحقق العديد من الحلول لتغير المناخ منافع اقتصادية مع حماية البيئة فضلا عن عملية التقدم المحرز مثل: أهداف التنمية المستدامة.


ونفذ مسرح فوزى فوزى محاضرة بعنوان "التداعيات وآليات التكيف للتغيرات المناخية فى مصر" ألقاتها الاستاذة وردة عبد الراضى قالت اتخذت مصر العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة تحدي التغيرات المناخية، والتكيف مع تداعياتها، وذلك انطلاقا من كونها تهديدات تنموية واقتصادية أكثر منها مجرد تهديدات بيئية، فعلى المستوى المؤسسى تم إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية"، على المستوى السياسات جاءت "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، تبنى الاقتصاد الاخضر و وضع القطاع المصرفي المصري البعد البيئي ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة، التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي وتحرص مصر دائما على تنمية وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية المشتركة في مجالات البيئة والمناخ.


وأقامت مكتبة الحجز محاضرة  "أهمية ترشيد استهلاك المياه" حاضرها محمد عبدالرحيمو تحدث عن تقليل كمية الطاقة المستخدمة في ضخ المياه، بحيث تقل انبعاثات الكربون التي تساهم زيادتها في ظاهرة الغازات الدفيئة، وتغير المناخ، ويعتبر ترشيد استهلاك الماء مفيداً من الناحية الاقتصادية لتجنب المخاطر الصحية المحتملة نتيجة نقص موارد المياه وانخفاض المصادر الغذائية، وموارد المياه وانخفاض المصادر الغذائية، وتوفير بعض العوامل الترفيهية التي تتطلب وجود الماء، مثل حمامات السباحة، والمنتجعات الصحية.
 

وفي مكتبة الشطب أقيمت محاضرة عن "تغيرات المناخ وتأثيرها بيئيا" ألقاها حسن الاباصيرى، أوضح أن التغيرات المناخية تؤثر على صحة البيئة المحيطة، حيث ترتفع وتيرة حدوث الكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات وغيرها، والتي قد تهدد سلامة وصحة الإنسان، وأن للتغيرات المناخية آثارا صحية على الإنسان، من ضمنها انتشار الأمراض المنقولة والمعدية، والمنتقلة عن طريق تناول الماء، أو الغذاء الملوث، وقد تؤثر في صحة الأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة كمرضى القلب والربو وتفاقم الحالة الصحية لهم.

 

ونفذ قصر ثقافة توشكى محاضرة "الهجرة غير الشرعية وأثرها على الشباب" ألقاها محمد صالح عبد،ه تحدث عن أن ظاهرة الهجرة غيرالشرعية واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، وهي ظاهرة متعددة الأبعاد حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويعد الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكل عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحد من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية، وهى ظاهرة عالمية يعاني منها مختلف دول العالم، ولذا تعددت الدراسات التى تحاول أن تحدد مواطن الخلل والأسباب التي تؤدي بالبعض إلى هجرة الوطن حتى ولو كانت بطرق غير قانونية وتعرضهم لخطر الوفاة أثناء الهجرة أو بعدها.

تغيرات المناخ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية المجلس الوطني للتغيرات المناخية المناخية الهيئة العامة لقصور الثقافة COP27

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