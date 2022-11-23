حلقة ذكر للبراعم احتفالًا بالليلة الختامية لمولد الحسين (فيديو)

انطلقت منذ قليل حلقات الذكر وحفلات الفرق الصوفية بمحيط مسجد الإمام الحسين في الليلة الختامية للمولد تزامنا مع توافد الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات، حيث تشهد ساحة المسجد ومحيطه زحاما شديدا من قبل المريدين.

وافترش عدد من الأطفال الأرض مكونين حلقة ذكر صغيرة أعلى أحد المباني المجاورة لمسجد الحسين مرددين عدد من الأناشيد والتواشيح وبدء توافد العشرات حولهم ليشاركهم احتفالهم.

وقال أحد الأطفال يدعى محمد طارق، البالغ من العمر 15 عامًا، إنه جاء برفقة شيخه وأصدقائه من محافظة أسوان وأنه قطع نحو 12 ساعة في السفر، مشيرًا إلى أنه ينتظر هذا اليوم كل عام منذ أن جاء للمرة الأولى في العام الماضي.

وأضاف أنه هنا منذ بداية الأسبوع وجاء في رحلة روحانية لزيارة آل البيت ومولد الحسين، وغدا سينطلق مع رفاقه إلى مسجد ومقام السيد البدوي في طنطا كختام لهذه الجولة.

وتنطلق مراسم الموالد والاحتفالات التي ينتظرها جميع المواطنين في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الآخر من كل عام هجري، بالكثير من الأشكال المختلفة المتنوعة بين المواطنين منها حفلات الابتهاج بمولد الحسين بن علي في الحي المعروف باسمه.

وتقام هذه الاحتفالات بمحيط مسجد الإمام الحسين بن علي في القاهرة، حيث يأتي الآلاف من محبي آل البيت وتحديدًا محبي سيدنا الحسين بن علي - رضي الله عنهما - من جميع محافظات مصر، للاحتفال بالمولد، وتناول الطعام.

ويشهد مسجد الحسين خلال تلك الفترة حالة من التكدس لحرص العديد من المواطنين بجميع المحافظات المختلفة الاحتفال بتلك المناسبة الفريدة من نوعها.