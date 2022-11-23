«الأرصاد» تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة،قائلاً: "إننا ما زلنا نعيش أجواء الخريف، وباقي على فصل الشتاء شهر".

وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، نشاهد خلال فترة الخريف، اختلافًا كبيرًا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، لافتاً إلى أن هذا الفرق يزيد عن العشر درجات مئوية، وهو ما يجعلنا غير قادرين على تثبيت نوعية الملابس على مدار اليوم.

ووجه بضرورة ارتداء جاكت عند الخروج في الصباح الباكر للحماية من انخفاض درجات الحرارة وكذلك لكل من يعود متأخرًا إلى منزله، لافتاً إلى أنه من الممكن خلع هذا الجاكت خلال فترة الظهيرة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أنه خلال الفترات القادمة سيكون هناك مزيد من انخفاض درجات الحرارة، خاصة درجات الحرارة الصغرى ليلاً، وكذلك الصباح الباكر، مبينًا أن هيئة الأرصاد الجوية نوهت بأنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة ما بين درجتين إلى ثلاث درجات خلال فترة الظهيرة، معقبا: "لن نقول ارتدوا الملابس الشتوية بشكل صريح، وإنما يترك الأمر بحسب طبيعة جسد كل إنسان ومدى احساسه بالبرد، مع العلم أنه يجب على الأشخاص الذين ارتدوا الملابس الشتوية بعد التخفيف مرة أخرى خلال الفترة القادمة ويجب تثبيت نوعية الملابس التي يرتديها".