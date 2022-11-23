الباز منتقدا ظهور الطفل غانم فى افتتاح المونديال: قطر صورت الشرق أنه عاجز

انتقد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مشهد ظهور الطفل غانم غانم مفتاح، أمام الممثل الأمريكي المشهور مورجان فريمان، في افتتاح المونديال، قائلًا: "قطر اختارت مورجان فريمان وهو ممثل مشهور وله قيمة كبيرة ليكون ممثل للغرب في الحوار القصير بالافتتاح، واختارت طفل من ذوي الهمم ممثل الشرق".



وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذه الصورة مع احترامنا لذوي الهمم وما يقدموه للمجتمع، ولكنها ترسخ لفكرة الغرب القوي، وشرق ضعيف عاجز، مردفا: "كنت محتاج واحد من المشاهير والواقفين على رجليهم، ومش عايز أقول من مصر، لكن في النهاية لن تجد أحد يمثل الشرق إلا من مصر".

وأردفت: "كان ممكن يبقى ممثل الشرق واحد زي زاهي حواس، وهو رمز كبير، وأي رمز كان طبيعي هيبقى من مصر".