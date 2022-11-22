كيليان مبابي رجل مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم “قطر 2022” عن الفائز بجائزة رجل مباراة فرنسا وأستراليا، في الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة.

وحقق منتخب فرنسا انتصارًا عريضًا على نظيره الأسترالي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم “قطر 2022”.

وفاز كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي فرنسا وأستراليا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم “قطر 2022”.

مبابي ظفر بالجائزة بعد أدائه المذهل في مباراة اليوم مع منتخب فرنسا أمام أستراليل التي جمعت المنتخبين على استاد الجنوب

وسجل مبابي الهدف الثالث لمنتخب فرنسا في الدقيقة 68 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله عثمان ديمبلي من الجهة اليمنى.

وعاد مبابي ليصنع الهدف الرابع لمنتخب فرنسا والذي سجله زميله أولفييه جيرو في الدقيقة 71، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من الجهة اليسرى التي أرسلها كيليان.

منتخب أستراليا باغت أبطال العالم بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة، عندما راوغ ماتيو ليكي، لوكاس هيرنانديز، وأرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها كريج جودوين بتسديدة رائعة في شباك لوريس مانحًا بلاده التقدم.

وتمكن منتخب فرنسا من معادلة النتيجة في الدقيقة 27 عن طريق أدريان رابيو بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ثيو هيرنانديز من الجهة اليسرى.

رابيو عاد ليساهم بهدف ثان لمنتخب فرنسا عندما اخترق دفاعات أستراليا في الدقيقة 32 من الجهة اليسرى، ليمرر الكرة لـ أوليفييه جيرو، والذي وضعها بسهولة في الشباك.

واستطاع كيليان مبابي تسجيل الهدف الثالث لـ فرنسا في الدقيقة 68 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها عثمان ديمبلي من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 71، كتب أولفييه جيرو التاريخ، بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لبلاده بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيليان مبابي من الجهة اليسرى.